Глава комитета охраны общественного здоровья Жандарбек Бекшин рекомендовал регионам дополнительно закупить вакцины от гриппа. По его словам, недостаточное количество доз закупили в Астане и Костанайской области.

«Мы со своей стороны своевременно провели конкурс на закуп вакцин, но в Астане и Костанайской области было недостаточно. Сейчас в Астане уже решили вопрос, дополнительно закупили 50 тыс. доз к тем 30, которые уже имеются. Другим регионам мы тоже рекомендуем дозаказать. В Костанайской области 57 тыс. доз, но мы просим дозакупить», - сказал Бекшин на брифинге в среду.

По его словам, первые случаи заболевания ОРВИ и гриппом обычно регистрируются в конце октября – начале ноября, подъем заболеваемости начинается в середине января, «после завершения зимних каникул».

«На этот период приходится пик заболеваемости. Так как эта инфекция не новая у нас и приходит сезонно, то мы заранее готовим все медучреждения к приёму больных. На данный момент по стране зарезервировано около 5 тыс. койко-мест и определены организации, которые будут перепрофилированы на приём больных при тяжёлых случаях гриппа и ОРВИ», - сказал Бекшин.

Как сообщалось ранее, в Казахстане с 1 октября начнется вакцинация населения от гриппа. Закуплено 1,5 млн доз вакцин на 1,2 млрд тенге.