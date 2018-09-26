Он отметил нехватку вакцин в Астане и Костанайской области
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Бекшин рекомендовал регионам дополнительно закупить вакцины от гриппа
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Глава комитета охраны общественного здоровья Жандарбек Бекшин рекомендовал регионам дополнительно закупить вакцины от гриппа. По его словам, недостаточное количество доз закупили в Астане и Костанайской области.

«Мы со своей стороны своевременно провели конкурс на закуп вакцин, но в Астане и Костанайской области было недостаточно. Сейчас в Астане уже решили вопрос, дополнительно закупили 50 тыс. доз к тем 30, которые уже имеются. Другим регионам мы тоже рекомендуем дозаказать. В Костанайской области 57 тыс. доз, но мы просим дозакупить», - сказал Бекшин на брифинге в среду.

По его словам, первые случаи заболевания ОРВИ и гриппом обычно регистрируются в конце октября – начале ноября, подъем заболеваемости начинается в середине января, «после завершения зимних каникул».

«На этот период приходится пик заболеваемости. Так как эта инфекция не новая у нас и приходит сезонно, то мы заранее готовим все медучреждения к приёму больных. На данный момент по стране зарезервировано около 5 тыс. койко-мест и определены организации, которые будут перепрофилированы на приём больных при тяжёлых случаях гриппа и ОРВИ», - сказал Бекшин.

Как сообщалось ранее, в Казахстане с 1 октября начнется вакцинация населения от гриппа. Закуплено 1,5 млн доз вакцин на 1,2 млрд тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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