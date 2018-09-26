Общественный совет Алматы утвердил проект реконструкции Ботанического сада

На общественных слушаниях по реконструкции Ботанического сада был утвержден проект, предложенный фондом Булата Утемуратова. Он предусматривает реконструкцию оросительной системы, создание двух дополнительных входных групп и новой партерной зоны со стороны проспекта аль-Фараби, а также создание образовательных зон. Предполагаемый бюджет проекта составляет $15 миллионов.

Согласно предложенному проекту модернизируется оросительная система по всей площади сада (103,6 га). Забор воды будет осуществляться из реки Теренкулак, протекающей за аль-Фараби: вода будет захвачена в трубу и далее перенаправлена в очищающий водоем, а после – в каскадные пруды на территории сада. Заброшенный водоем около смотровой площадки преобразуют в клумбу, а квадратный пруд увеличится в объеме. Рядом с ним также появятся скамейки и архитектурные элементы.

Существующую входную группу со стороны Тимирязева обновят, к ней добавятся еще два входа: южный со стороны аль-Фараби и дополнительный со стороны Атакента. Как рассказал Ерлан Оспанов, генеральный директор инвестиционной группы компаний «Верный Капитал», входная группа со стороны Атакента предусмотрена в первоначальном плане Ботанического сада 1932 года, однако не была реализована. По словам Оспанова, группа архитекторов, работающая над проектом, разработала нетипичное решение для этой входной группы, чтобы избежать повреждения многолетних деревьев, выросших за это время на месте предполагаемого входа.

Покрытие дорожек, проходящих через партерные зоны, также обновят. «Мы планируем построить дорожки не из стандартных материалов, таких, как бетонная брусчатка или гранит, мы отработали вариант строительства дорожек из специальной гравийной смеси, которая максимально приблизит качество этих дорожек к естественному», – уверяет Оспанов.

Южный партер со стороны аль-Фараби, где сейчас находится пустырь, по центру будет засажен многолетними низкорастущими растениями, для того, чтобы не закрывать вид на горы. Здесь также расположится образовательная зона.

Оспанов также отметил, что при проведении реконструкции не будут затронуты зоны предполагаемых археологических раскопок в северной части сада.

Ранее Vласть рассказывала подробно о представленной в июне концепции проекта реконструкции Ботанического сада.

Член общественного совета Марат Шибутов также предположил, что стоимость недвижимости в окрестностях обновленного Ботанического сада возрастет, так как такие проекты «улучшают инвестиционную обстановку в любом районе».

В акимате решается вопрос о содержании обновленной инфраструктуры, и планируется, что финансирование будет выделяться из городского бюджета. Об объемах этих средств, по словам заместителя акима города Султанбека Макежанова, пока рано судить: это будет ясно на следующей, технической стадии проекта. Ее обсуждение также планируется провести в формате открытой встречи. Как сообщалось ранее, до конца 2018 года будет решен вопрос по наделению акимата города полномочиями по содержанию инфраструктуры главного Ботанического сада.

Проект реконструкции Ботанического сада общественный совет утвердил единогласно, несмотря на отсутствие некоторых его членов, по словам Ерлана Смайлова, они делегировали свои полномочия присутствующим.