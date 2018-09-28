Школьных медработников нужно обучить диагностике менингита – Бекшин

«Особое внимание обратить на школьных медработников. Не их вина, что они оказались в изоляции от здравоохранения, долгие годы не проходили обучение. Начать с них повторное обучение. Продолжить обучение ПМСП по диагностике менингита», - сказал Бекшин.

Также он поручил обеспечить инфекционное отделение Петропавловска анализатором резистентности к антибиотикам, «чтобы в течение 4-5 часов определять эффективность используемого препарата». Бекшин подчеркнул, что именно позднее обращение часто становится причиной летального исхода, а диагностика менингита сложная, поэтому важно вовремя обращаться за медицинской помощью.

Говоря о летальном случае в СКО предположительно от менингококковой инфекции, главный санитарный врач отметил, что в этом случае нельзя говорить о молниеносной форме.

«Какая молниеносная форма может быть, если девушка болела с 6 сентября. Молниеносное течение – очень редкая форма, и свободно разбрасываться этим диагнозом я бы не советовал. Это только уменьшает эффективность лечения, ослабляет внимание к больному», - сказал Бекшин.

Он акцентировал внимание на правильной постановке клинического диагноза и отметил, что нужно различать виды менингита.

«Многие зарегистрированные случаи – гнойный менингит, причиной которого являются индивидуальные воспалительные процессы: отиты, синуситы, осложнения пневмонии, травмы, особенно черепно-мозговые. Менингит является осложнением основных заболеваний. Все гнойничковые заболевания на лице, волосистой части головы, носогубного треугольника тоже могут явиться причиной гнойного менингита. Это нужно особенно учитывать при выписке клинических диагнозов. Затем ждем лабораторного подтверждения», - подчеркнул Бекшин.

По его информации, в Казахстане с начала года зарегистрировано 128 случаев заболеваемости гнойными менингитами и 466 – серозными. Это менингиты, имеющие вирусную природу. Причиной их являются энтерококки, Коксаки и другие вирусы. Бекшин добавил, что серозные менингиты поддаются успешному лечению и летальность от них низкая.

«Основной постулат профилактики менингита – выделять лиц с патологиями лор-органов. Здесь нужно развернуть работа по санации этих людей. Обращаю внимание на работу первичной медико-санитарной помощи. Необходимо усилить настороженность ПМСП, скоро помощи именно по менингитам. Проработать с населением недопустимость самолечения. Это касается и ОРВИ, и гриппа. Клиника заболеваний схожа, это осложняет диагностику», - сказал главный санврач.

Также он добавил, что с начала года в республике зарегистрировано 83 случая менингококкового менингита – наиболее тяжелой формы течения заболевания. Летальных случаев 15. Один зарегистрирован в Северо-Казахстанской области. Это так называемый завозной случай – в августе в регион приехала уже заболевшей женщина из города Туркестан. Бекшин добавил, что в СКО заболеваемость менингококковой инфекцией находится на единичном уровне.

Накануне Бекшин прокомментировал новые случаи заболевания менингитом. В Алматинской области заболели 3 человека, еще 2 - в Актобе. В СКО предположительно от менингита умерла студентка. Санврач отметил, что пока диагноз лабораторно не подтвержден.