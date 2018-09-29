Шымкент становится большим мегаполисом, отметил президент
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Назарбаев поручил оказать поддержку МСБ Шымкента
ФОТО пресс-службы президента рк

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе визита в Шымкент посетил центр оказания социальных услуг, в котором расположены центр обслуживания населения, центр занятости, миграционная служба и ЗАГС, а также заслушал доклад о реализации проектов цифровизации в различных секторах экономики, в том числе в агропромышленном комплексе, образовании, ЖКХ, здравоохранении, транспортной отрасли и сфере безопасности, сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев подчеркнул важность реализации программы цифровизации в контексте повышения качества и оперативности предоставления государственных услуг населению и поручил оказывать поддержку МСБ Шымкента.

«Шымкент становится большим мегаполисом. Здесь реализуются новые проекты. Трудолюбие шымкентцев является залогом успешного развития города. Самое важное направление работы – это малый и средний бизнес. Для его развития необходимо оказать соответствующую поддержку», - сказал президент.

Также глава государства ознакомился с планами строительства жилья и социальной инфраструктуры города.

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