4 подпольных казино выявили в Алматы

В Алматы пресечена деятельность четырех подпольных казино и выявлены 3 преступные группы, осуществлявших незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса на территории города. Из теневого оборота изъято $23 тыс., сообщает «Казинформ» .

По информации Службы экономических расследований ДГД Алматы, за 8 месяцев этого года выявлены три ОПГ, осуществлявших незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса.

«Действие выражалось в установке псевдолотерейных электронных игровых терминалов в торговых домах, супермаркетах, продуктовых магазинах. Также выявлена преступная группа, которая владела игровыми залами на территории Алматы. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.262 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них)», - говорится в сообщении.

Также пресечена незаконная деятельность 4 подпольных казино, а в 69 торговых домах и продуктовых магазинах – 31 незаконного игрового заведения. Из теневого оборота изъяты 180 электронных игровых терминалов, $23 тыс. и 6,5 млн тенге. По выявленным случаям возбуждено 26 уголовных дел.

