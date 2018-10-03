Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане

В большинстве регионов Казахстана 4-6 октября прогнозируются дожди и похолодание, только на востоке и юго-востоке республики будет без осадков, температура воздуха повысится, сообщает РГП «Казгидромет».

«Обширный антициклон покидает Казахстан. А на западные области республики с атмосферными фронтами будет осуществляться очередное вторжение воздушных масс по-осеннему холодных и влажных. Перемещаясь через Казахстан в восточном направлении, холодные фронты будут вызывать дожди и понижение температуры сначала в западных, а 6 октября в северных, центральных и южных областях», - говорится в прогнозе синоптиков.

Только в восточных и юго-восточных областях ожидается малооблачная погода без осадков и повышение температуры воздуха.