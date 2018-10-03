Независимое национальное экспертное сообщество создано в Казахстане

Независимое национальное экспертное сообщество (ННЭС) в сфере образования создано в Казахстане, передает «Казинформ» . Депутат мажилиса Ирина Смирнова выразила надежду, что сообщество совместно с МОН займется внедрением инноваций «на более эффективном уровне».

«Сегодня общество ставит перед нами вопросы эффективности и результативности работы системы образования. Поэтому, имея практический опыт педагогической работы на всех этапах образовательной системы, высокий профессиональный уровень и огромное желание оказать помощь в обеспечении конкурентоспособности казахстанского образования на мировом рынке образовательных услуг, представители научно-педагогической общественности приняли решение о создании нового общественного института», - сказал на пресс-конференции в СЦК координатор Независимого национального экспертного сообщества Гани Бейсенбаев.

Как отметила депутат мажилиса Ирина Смирнова, внедряемые инновации должны, прежде всего, вытекать из образовательных потребностей общества.

«Всё, что сегодня мы делаем в образовании, должно целенаправленно работать на развитие ребёнка, на его будущее. При реформировании образования не нужно просто переносить международный опыт на отечественную систему, а нужно адаптировать и использовать этот опыт в соответствии с нашими условиями и требованиями. Для того, чтобы знать образовательные потребности общества, необходимо проводить системную экспертно-аналитическую работу», - сказала она.

Смирнова также выразила надежду, что Независимое национальное экспертное сообщество в сотрудничестве с МОН «организует работу по внедрению инноваций в систему образования на более эффективном уровне».