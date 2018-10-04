Система взаимодействия государства с НПО нуждается в «перезагрузке» - Калетаев

Министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев считает, что систему взаимодействия государства с НПО нуждается в «перезагрузке». Он также отметил, что Гражданский форум, который пройдет в конце года, станет площадкой, на которой можно выразить свое мнение, сообщает «Казинформ» .

На форуме НПО представят концепцию развития гражданского общества в Казахстане. Как отметил президент Гражданского альянса Казахстана Асылбек Кожахметов в ходе первых национальных слушаний, посвященных обсуждению этой концепции, «Гражданский альянс Казахстана хочет вывести тему гражданского развития на новый современный формат».

В свою очередь Калетаев отметил, что отношения государства с НПО нуждаются в «перезагрузке».

«Важно в целом перезагрузить систему взаимодействия гражданского общества и государства. Здесь, как в конструкторах Lego – пока все в разобранном состоянии. Нам необходимо собрать единую конфигурацию. Ее суть в том, что ставка должна быть сделана на сильные неправительственные организации, которые могут генерировать идеи, имплементировать западную методологию в наш контекст», - подчеркнул министр.

Он считает, что Гражданский форум станет площадкой для неправительственного сектора, гражданского общества, на котором можно выразить свое мнение. По его словам, уже стартовали региональные гражданские форумы, на республиканском уровне должно состояться около 10 мероприятий, на которых будут обсуждены отраслевые проблемы.

«В Уральске мы планируем подписать трехсторонний меморандум между нашим министерством, акиматом Западно-Казахстанской области и ГАК. На примере данного региона мы хотим выстроить модель того, как должно развиваться местное гражданское сообщество, общественные советы и на этом опыте уже дальше масштабировать по всей республике», - сказал Калетаев.

Кроме того, по его словам, в Казахстане впервые будут проводить республиканский форум доноров.

«Министерство работает над тем, чтобы установить конструктивный трехсторонний диалог «государство-бизнес-доноры», который бы позволил находить общее поле в проектах и инициатив», - считает он.