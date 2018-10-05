Назарбаев поручил правительству сфокусироваться на поддержке экспортеров

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего ежегодного послания народу оручил правительству сфокусироваться на поддержке экспортеров, прежде всего в обрабатывающем секторе.

«Экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики. Правительству необходимо сфокусироваться на поддержке экспортеров, в обрабатывающем секторе прежде сего», - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что торговой политике Казахстана нужно «придать проактивный характер, направленный на продвижение наших товаров на региональные и мировые рынки».

«Одновременно надо помогать нашим предприятиям помогать осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать так называемую экономику простых вещей», - добавил президент.

Назарбаев привел в пример, как защищают своих товаропроизводителей в Беларуси и Кыргызстане, а «наши молчат, ни с кем не спорят, потому что привыкли, что только высшее руководство с кем-то спорит».

«Каждый должен выполнять свою обязанность и защищать наш бизнес, и в прохождении его на другие рынки вокруг нас и в третьи страны, это важно не только с точки зрения реализации экспортного потенциала, но и как мера по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами», - подчеркнул президент.

«Нам пора заняться товарами народного потребления, вы посмотрите, если сейчас у вас иностранные все одежды на вас сидящих забрать, вы голые будете здесь сидеть. У нас могут производить и костюмы, и рубашки, я вам показывал, я надевал и надеваю костюмы наших товаропроизводителей, которые производят не хуже и в 10 раз дешевле. Богатые стали казахстанцы, не смотрят уже на цены», - заявил Назарбаев.

Он отметил, что «чем меньше государство завозит импортных товаров, тем это государство независимее».

«Мы обеспечиваем себя хлебом, мясом, молоком энергией, но и по другим товарам постепенно кто-то должен в министерстве экономики смотреть. (…) Мы государство, производящее мясо, колбасу завозим из-за рубежа. (… )Все, что в Казахстане есть, можно производить, мы завозим, потому что нет нормальной перерабатывающей промышленности», - заявил Назарбаев.

Он подчеркнул, что насыщение внутреннего рынка должно быть основным ориентиром правительства.

«Поручаю правительству на поддержку обрабатывающей промышленности и не сырьевого экспорта в течение трех следующих лет направить дополнительно 500 млрд тенге. Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов поручаю предоставить долгосрочную тенговую ликвидность банкам в размере не менее 600 млрд тенге. Но правительство и Нацбанк должны проводить эти день под жестким контролем. И эти долгосрочные кредиты должны идти Бакытжан Абдирович, на те объекты которые мы укажем Вот это сделайте нам очень важно», - сказал Назарбаев.

Кроме того, рассказал он, в Алматинской области сейчас строят крупный мясокомбинат с полным циклом производства.

«Заходит бык и ничего от него не остаётся. Все перерабатывается. Второй завод поставят в Северном Казахстане. Это как пример, также могут быть архи нужны. Именно туда направить (средства - V) и проследить, как деньги освоились, как это предприятие. Я сам буду следить, я вам расскажу, какой контроль я установлю. Правительство совместно с Нацбанком отвечают за то, чтобы эти деньги расходовались туда куда надо. Для реализации крупных прорывных проектов следует рассмотреть вопрос создания фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор, работающего на принципах соинвестирования с иностранными инвесторами. Примерно выделить на это до 300 млрд тенге. Источники мы решим вместе, откуда будем брать. И тогда будут для софинансирования приходить транснациональные компании. Мы вкладываем часть правительство денег, тогда они с удовольствием идут на другую часть», - заключил Назарбаев.