Арманжан Байтасов возглавил правление российского журнала Forbes

«На прошлой неделе редакции Forbes представили председателя правления – им стал Арманжан Байтасов. Человек с большим практическим опытом работы в медиа», - сказал Озман.

По его информации, Байтасов «будет довольно часто приезжать в Москву для решения тех или иных вопросов».

«На данный момент во главе управления активом находится три человека – Арманжан Байтасов, Николай Усков (редакционный директор) и Наталья Гандурина (издатель журнала)», - добавил Озман.

Как напоминает СМИ, в конце августа российский журнал сменил владельца: бизнесмен Магомед Мусаев выкупил актив у медиагруппы ACMG Александра Федотова. Тогда же было объявлено о создании совета независимых директоров журнала. Вернувшийся тогда к управлению журналом Николай Усков уточнял, что создание совета «станет дополнительным фактором стабильности», еще одним гарантом невмешательства в редакционную политику журнала. В него должны войти медиаменеджеры, бывшие главные редактора журнала, а также представители редакции Forbes.

Арманжан Байтасов владеет телеканалами MuzzOne и НБТ (Бишкек, Кыргызстан), имеет доли в журналах Forbes Kazakhstan и Forbes Georgia, авиакомпании АО «Jet Airlines», телекоммуникационной компании ICON и ряде девелоперских проектов. Весной 2018 года запустил радио «Бизнес-FM». Это первая радиостанция в Казахстане, специализирующаяся на вопросах экономики и бизнеса. Председатель казахстанского филиала YPO, соучредитель Медиа­союза Казахстана, член попечительского совета благотворительного фонда «Асыл Мирас». Байтасов входит в топ-50 богатейших и самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes, его состояние оценивается в $81 млн.