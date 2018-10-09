Назначен вице-министр энергетики Казахстана

43-летний Анатолий Шкарупа трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом в ОАО «KEGOK», где проработал до 2005 года, занимая должности начальника отдела, заместителя директора Департамента планирования и экономического анализа. В разные годы также работал в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий, был председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», с 2015 по 2017 годы – аким города Сарани Карагандинской области. С мая 2017 года до настоящего времени занимал должность заместителя акима Карагандинской области.

Напомним, Бакытжан Джаксалиев подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К». По данным Нацбюро, заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тыс. кубических метров ила на общую сумму 863 млн тенге, перечисленных подрядчику.