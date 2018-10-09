Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2018 и 2019 годы, сообщает ТАСС . Как следует из октябрьского доклада фонда по мировой экономике, они составят $69,38 и $68,76 за баррель соответственно.

«Цены на нефть, как ожидается, составят в среднем $69,38 за баррель в 2018 году (что выше апрельского прогноза МВФ на уровне $62,3 и средней цены в 2017 году на уровне $52,80 за баррель). Ожидается, что глобальное предложение нефти будет постепенно увеличиваться на прогнозном горизонте, понижая тем самым цены на нефть до $68,76 за баррель в 2019 году, а также до примерно $60 за баррель в 2023 году», - говорится в докладе.

МВФ также понизил прогноз по росту мирового ВВП в 2018 году на 0,2 п. п., до 3,7% и в 2019 году также на 0,2 п. п., до 3,7%.

«В настоящий момент, в октябре 2018 года, прогноз менее сбалансирован и гораздо более расширен, по сравнению с тем, что мы планировали в апреле этого года. Экономический рост в США остается исключительно устойчивым, основанным на процикличном налогово-бюджетном развитии, который однако в дальнейшем может оказать давление как на рост в самих Соединенных Штатах, так и на глобальный рост. Но мы понизили краткосрочные перспективы роста для еврозоны, Кореи и Великобритании», - поясняется в докладе МВФ.

Эксперты фонда отмечают, что «переоценка наиболее существенна для развивающихся рынков», где видится «снижение экономического роста, как например в Латинской Америке (в частности, Аргентине, Бразилии, Мексике), на Ближнем Востоке (особенно в Иране) и в развивающихся странах Европы (в частности в Турции)».

При этом МВФ также понизил прогноз по экономическому росту на 2019 год в Китае по сравнению с апрельским прогнозом, учитывая повышение американских пошлин на импорт из КНР, а также понизил прогноз по экономическому росту в Индии.

«Все эти изменения привели к тому, что мы снизили наш прогноз по глобальному экономическому росту на 0,2 процентного пункта, до 3,7%, и на такую же величину ниже аналогичного показателя в 2017 году. На глобальном уровне последние данные свидетельствуют о снижении показателей в торговле, производстве и инвестициях. В итоге, по нашим оценкам, мировой экономический рост остается более уверенным, чем ранее в текущем десятилетии», - говорится в докладе.

Как сообщал ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов, на ближайшие три года в бюджет Казахстана заложена цена нефти $60 за баррель и 350 тенге за доллар.