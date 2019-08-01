ЕЭК установила для Казахстана квоты на ввоз мяса в 2020 году

Казахстан сможет ввозить не более 21 тыс. тонн мяса КРС и 140 тыс. тонн мяса птицы
Коллегия Евразийской экономической комиссии установила на 2020 год тарифные квоты на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых в ЕАЭС, а также объемы тарифных квот на них.
Еще по теме:
- Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы из Казахстана
- Мырзахметов призывает не беспокоиться о качестве мяса, разрешения на ввоз которого давались предположительно за взятки
- Китай снял с девяти областей Казахстана ограничения по поставкам мяса
- Импорт продукции животного происхождения из России ограничен из-за ящура
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые