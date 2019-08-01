Казахстан сможет ввозить не более 21 тыс. тонн мяса КРС и 140 тыс. тонн мяса птицы
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ЕЭК установила для Казахстана квоты на ввоз мяса в 2020 году
фото Жанары Каримовой

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила на 2020 год тарифные квоты на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых в ЕАЭС, а также объемы тарифных квот на них.

По данным пресс-службы ЕЭК, для Казахстана квота на ввоз мяса крупного рогатого скота устанавливается в объеме 21 тыс. тонн, мясо птицы – 140 тыс. тонн.

«В пределах установленных тарифных квот допускается ввоз сельскохозяйственной продукции из третьих стран по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин по сравнению со ставками Единого таможенного тарифа», - отмечается в сообщении.

Отметим, что на этот год были установлены аналогичные квоты.

Тарифные квоты устанавливаются в соответствии с Договором о ЕАЭС и необходимы для восполнения существующего в государствах союза недостатка в мясном сырье.

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