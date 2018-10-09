Воспитателям детсадов в Казахстане будут повышать зарплату по результатам тестирования

Воспитателям детских садов будут повышать зарплату по результатам национального квалификационного тестирования. У тех, кто его пройдет, повышение составит от 30% до 50%, сообщается на сайте премьер-министра.

«У нас разрабатывается дорожная карта совместно с местными исполнительными органами. Создается рабочая группа. Мы начинаем работу по внедрению единого национального квалификационного тестирования», - сообщила на брифинге по итогам заседания правительства вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева.

Как отмечается, внедрение национального квалификационного тестирования для воспитателей планируется по аналогии с квалификационными тестами для педагогов среднего звена. В июне этого ода 56 910 педагогов прошли по ним аттестацию, и те, кто прошел тест и второй этап, с 1 сентября получают новую зарплату. Следующее тестирование пройдет в ноябре.

«Мы сейчас говорим о поднятии уровня заработной платы. Будет внедрена доплата от 30% до 50% по результатам нацквалтеста. Это касается не только воспитателей, это касается и заведующих, и методистов детских садов», - отметила Суханбердиева.

В свою очередь вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова сообщила, что по поручению президента к 2023 году будут значительно увеличены расходы на сферу образования в целом.

«В рамках тех дополнительных средств, которые будут выделены нам, начиная с 2019 года, будет увеличена заработная плата и воспитателей, и методистов, и заведующих детских садов. В рамках разработки закона о статусе педагогов предусматривается увеличение заработной платы директоров школ, заместителей директоров. Кроме того, в целях поддержки наших педагогов предусматривается увеличение заработной платы за классное руководство и за проверку тетрадей отдельно практически в три раза. На эти цели из республиканского бюджета будут выделены дополнительные средства», - проинформировала она.