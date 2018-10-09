В Алматы на маршруте BRT установят комплексы «Сергек»

«Аппаратно-программный комплекс будет функционировать в пилотном режиме для контроля соблюдения скоростного режима с функцией замера средней скорости передвижения на участке. Помимо контроля скоростного режима «Сергек» будет фиксировать другие нарушения ПДД, формировать Big Data по передвижению транспортных средств на проспекте. Также в ближайшие 2 недели будут установлены и запущены комплексы фото-, видеофиксации нарушений скоростного режима, выездов на выделенные автобусные линии и других пунктов ПДД на участках дорог по проспекту Абая и по маршруту следования BRT», - сообщили в ДВД.

Кроме этого, по данным управления технической службы ДВД города, с сегодняшнего дня по улице Тимирязева на маршруте BRT начали работу 10 постов автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного движения». Они направлены на выявление нарушение правил дорожного движения, а также на стабилизацию дорожной обстановки по маршруту BRT.

«Итого в разрезе мегаполиса на сегодняшний день функционируют всего 111 постов данной системы, которая выявляет такие нарушения, как проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, переезд через стоп-линию, превышение скоростного режима и предметно по маршруту BRT - выезд на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта», - отметили в ДВД.