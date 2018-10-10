В Астане объявили конкурс на завершение строительства объекта «Азбуки жилья»

Межведомственная комиссии акимата Астаны по вопросам долевого участия в жилищном строительстве разработала механизм участия уполномоченной организации ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» в завершении строительства проблемных жилых комплексов группы компании «Азбука жилья» в рамках программы «Нұрлы жер». 8 октября уполномоченная организация объявила конкурс на завершение строительства объекта «Гарант» (1-я очередь), сообщается на сайте столичного акимата.

Как отмечается, 5 октября был подписан трехсторонний договор о совместной деятельности по завершению строительства проблемного объекта «Гарант» группы компании «Азбука жилья».

«Все организационные вопросы решены. Договор между уполномоченной организацией, жилищно-строительным кооперативом «Гарант-Успех» и управляющей компанией ТОО «ОРДА Инжиниринг» подписан», - отметил председатель МВК Сергей Хорошун.

Кроме того, на данный момент в разработке находится финансовая модель и проект договора о совместной деятельности по проблемному объекту «Жеты Жол».

Между тем для определения рентабельности других объектов «Азбуки жилья» («Комсомольский», «Айсанам Де Люкс», «Комфорт Успех», «Садовые Кварталы») необходимо предоставить в уполномоченную организацию проектно-сметную документацию, положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы на все разделы рабочего проекта, а также сметную документацию на остаточные объемы работ, включая проекты усиления, благоустройство, наружные инженерные сети и финансовый аудит.

Напомним, группа компаний «Азбука жилья» имеет девять недостроенных домов. Учредитель фирмы Ерканат Тайжанов обманул более 3,1 тыс. дольщиков, собрал с них 14,5 млрд тенге и сбежал за границу.

Руководство строительной компании «Азбука жилья» было приговорено к различным срокам лишения свободы.

Между тем австрийская сторона отказалась выдавать Казахстану беглого директора компании «Азбука Жилья» Ерканата Тайжанова, так как нет договора о выдаче с этой страной.