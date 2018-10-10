Служба воздушных маршалов Казахстану не нужна, считают в Мининвестиций

Служба воздушных маршалов, которая охраняет самолеты во время полетов, Казахстану не нужна. Такое мнение в среду в ходе пленарного заседания мажилиса озвучил первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр. Как пояснил он, эти сотрудники могут стать угрозой и предметом атаки террористов.

Тема создания службы воздушных маршалов возникла при обсуждении проекта закона «О ратификации конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов и Протокола, дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов». Депутат Бахытжан Ертаев отметил, что в статье 4 Конвенции предусматривается вопрос права каждого государства применять меры по незаконному воздушному захвату.

«На сегодняшний день имеется мировая практика по созданию службы воздушных маршалов, которые находятся на гражданских рейсах в целях обеспечения безопасности. Эти службы созданы в США, есть предположение, что и Россия сейчас идет в этом направлении. В этой связи поясните, кем и как обеспечивается безопасность на казахстанских воздушных судах во время полета? Не рассматривается вопрос о создании службы воздушных маршалов в Казахстане?», - поинтересовался он.

В свою очередь Скляр подчеркнул, что сегодня безопасность на воздушном судне в нашей стране обеспечивается самим экипажем воздушного судна. Касательно службы воздушных маршалов, отметил он, она действует не только в США, но в Китае, Израиле и некоторых других странах.

«Мы изучали этот опыт, но они используют их по системе рисков – на тех маршрутах, где имеется угроза террористических актов. А у нас пока данный вопрос не стоит на повестке дня. В Российской Федерации его (вопрос создания службы – V) рассматривают. Но в случае необходимости мы также можем его применить. Тут стоит отметить одну особенность, что иногда воздушный маршал сам может быть угрозой и предметов атаки террористов, которые могут у него отобрать оружие и потом применить его уже против воздушного судна. Здесь есть свои нюансы, поэтому мы пока не видим такой необходимости, чтобы их применять», - сказал первый вице-министр.

Говоря же о выявлении лиц, которые «склонны совершать преступления против воздушного транспорта», он отметил, что этим вопросом занимаются казахстанские специальные службы.

«Что касается службы авиационной безопасности в аэропортах, то наши аэропорты, в основном это Алматы и Астана, используют передовой международный опыт по выявлению лиц, которые хотят совершить преступление и представляют потенциальную угрозу. Кроме того, что они их досматривают, они выявляют по определенным признакам таких лиц, которые ведут себя подозрительным образом, проводят определенные мероприятия и сообщают далее спецслужбам. На сегодняшний день норма безопасности показала 83% соответствия норм безопасности аэропортов Казахстана. Но естественно, что службы авиационной безопасности аэропортов работают со спецслужбами, сообщают обо всех фактах, которые, возможно, для приготовления террористических актов. Работа ведется постоянно», - заверил Скляр.

Депутаты мажилиса одобрили законопроект, который в целом предусматривает ответственность в отношении соучастников преступления, которые находятся на борту воздушного судна. Соучастниками являются лица, которые пытаются совершить преступление, организовывают его, участвуют в качестве сообщника, преднамеренно помогают другому лицу избежать ответственности, участвуют в сговоре с одним или несколькими лицами.