Правительство увеличило прогноз цены на нефть до $60 за баррель в 2018 году

В четверг правительство представило в мажилисе уточненный проект республиканского бюджета на 2018-2020 годы и уточненный прогноз социально-экономического развития страны до 2022 года. Как отмечается в пресс-релизе министерства национальной экономики, прогнозная цена на нефть в текущем году повышена с $55 до $60 за баррель.

«В базовом сценарии цена на нефть повышена с 55 долларов США за баррель до 60 долларов США за баррель в 2018 году», - говорится в пресс-релизе.

Номинальный ВВП оценивается в объеме 58 242,9 млрд тенге, что на 1 036, 2 млрд тенге выше относительно апрельского уточнения прогноза. Реальный рост ВВП сохранен на уровне 3,8%.

«Также сохранены прогнозы роста отраслей экономики», - отмечают в министерстве.

Вместе с тем прогноз по экспорту увеличен на 2,6 млрд долларов и составил 56,5 млрд долларов США, при этом импорт – 33,2 млрд долларов. Кроме того, Национальным банком сохранен целевой коридор годовой инфляции в ранее запланированных пределах 5-7%, безработица сохранена на уровне 4,9%.

При этом министр национальной экономики Тимур Сулейменов ранее сообщал, что на ближайшие три года в бюджет Казахстана заложена цена нефти $60 за баррель и 350 тенге за доллар.