Во время старта ракеты «Союз МС-10» с Байконура произошла авария

Во время старта ракеты «Союз МС-10» к МКС, через несколько минут после запуска, произошла авария, экипаж вернулся на Землю, сообщает «Коммерсантъ».
Авария произошла на 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.
Члены экипажа живы. После аварии они совершили аварийное приземление в Казахстане. В настоящее время спасательные бригады отправляются к предполагаемому месту посадки корабля.
В NASA подтвердили информацию об аварии. По их данным, экипаж вернулся на Землю в режиме баллистического спуска.
На борту «Союза» находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с Байконура сегодня в 14:40 по времени Астаны. Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают «Союзы».
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