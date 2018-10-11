Во время старта ракеты «Союз МС-10» с Байконура произошла авария

Во время старта ракеты «Союз МС-10» к МКС, через несколько минут после запуска, произошла авария, экипаж вернулся на Землю, сообщает «Коммерсантъ» .

Авария произошла на 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Члены экипажа живы. После аварии они совершили аварийное приземление в Казахстане. В настоящее время спасательные бригады отправляются к предполагаемому месту посадки корабля.

В NASA подтвердили информацию об аварии. По их данным, экипаж вернулся на Землю в режиме баллистического спуска.

На борту «Союза» находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с Байконура сегодня в 14:40 по времени Астаны. Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают «Союзы».