Назарбаев и Мирзиёев обсудили по телефону перспективы сотрудничества

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону состояние и перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, сообщается на сайте Акорды.

Президенты также отметили важность проводимых мероприятий в рамках текущего Года Узбекистана в Казахстане «для углубления всестороннего взаимодействия».

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Напомним, что Назарбаев поручил правительству совместно с акиматом Туркестанской области проработать с узбекской стороной вопрос создания международной торговой зоны «Центральная Азия» и нового международного пропускного пункта «Туркестан». По его словам, «это придаст импульс развитию экономики как Туркестанской области, так и всей республики» и отметил, что «у нас имеется потенциал для увеличения товарооборота с Узбекистаном к 2020 году до $5 млрд в год».