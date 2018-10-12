Страны ШОС намерены создавать новые транспортные коридоры

В Душанбе состоялось заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов в интервью ТАСС рассказал о принятых документах и обозначил дальнейшие перспективы сотрудничества в рамках организации.

«Стороны намерены продолжить углубление многостороннего сотрудничества в транспортной сфере, в том числе путем создания новых и модернизации действующих международных маршрутов для автомобильного и железнодорожного транспорта, мультимодальных транспортных коридоров и реализации других совместных инфраструктурных проектов, обеспечивающих эффективное использование транзитного потенциала государств-членов», - рассказал Алимов.

По его словам, «решению этой задачи может способствовать разработка единой эффективной системы транзита, предусматривающей электронный документооборот, гарантийные механизмы и возможность мониторинга перемещения грузов».

Всего на заседании глав правительств стран ШОС в Душанбе 12 октября было утверждено 10 решений, а в рамках его заседания подписано два документа. Важнейшим из них глава организации назвал Решение о разработке новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС. Программа утверждена Решением СГП в сентябре 2003 года, ее ключевыми задачами стали «вопросы активизации процессов создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций, системы поддержки приоритетных направлений в целях развития регионального экономического сотрудничества». С 2004 года заседанию СГП ШОС ежегодно представляется на утверждение Отчет секретариата ШОС о ходе осуществления программы, реализация которой рассчитана до 2020 года.

«Динамика развития каждой из стран организации, новые прогрессивные методологии и формы сотрудничества (электронная торговля, безбумажное таможенное оформление товаров и продукции и др.), подключение к программам и планам в данной области огромных экономических потенциалов новых членов ШОС – Индии и Пакистана – обусловили необходимость выработки новой программной платформы сотрудничества в экономической сфере. Новая редакция программы будет способствовать обеспечению экономической взаимодополняемости государств-членов ШОС, окажет содействие дальнейшему экономическому прогрессу и станет весомым позитивным вкладом в решение социально-экономических вопросов на пространстве организации», - считает глава организации.

Приоритетными, по его словам, будут оставаться совместные усилия по развитию высокотехнологичных отраслей экономики, модернизации различных отраслей промышленности, реализации проектов развития транзитной и транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, информационно-коммуникационной инфраструктуры, повышению экономической конкурентоспособности стран ШОС, включая преодоление технологического разрыва между ними, а также повышению уровня и качества жизни населения.

Также в Душанбе принято Решение о подготовке Программы развития межрегионального сотрудничества. По словам Алимова, «в программу войдут конкретные шаги по укреплению отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, посредством выработки и последующей реализации комплекса конкретных мер по поддержке и поощрению межрегионального сотрудничества, развитию взаимовыгодных экономических связей, достижению прогресса в производственном и инвестиционном сотрудничестве ведущих отраслей национальных экономик в целях повышения уровня жизни населения.

«В перспективе государства-члены в соответствии с Астанинской декларацией планируют создание Форума глав регионов», - добавил он.

Решение СГП о плане практических мер по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений стран ШОС на 2019-2020 годы подразумевает совместные научно-исследовательские проекты, обмен учеными, специалистами и научно-техническими результатами исследований.

«План призван расширить горизонты взаимовыгодного практического научно-технического сотрудничества на пространстве ШОС, обмена инновациями и результатами научных исследований. Он позволит осуществлять масштабные совместные научно-исследовательские программы, в том числе через использование научного потенциала и материально-технической базы научных центров государств-членов ШОС», - отметио Алимов.

Принято также Решение о реализации концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды стран ШОС. Концепция предусматривает осуществление научно-технического сотрудничества в области охраны окружающей среды и повышение уровня экологического образования и пропаганды, а также последовательное продвижение «зеленого» развития на пространстве ШОС.

Вместе с тем Программа сотрудничества по продовольственной безопасности направлена на совершенствование взаимодействия в обеспечении продовольственной безопасности стран ШОС «путем выявления и упреждения угроз продовольственной безопасности, минимизации их негативного влияния за счет мониторинга и осуществления взаимообмена информацией о состоянии продовольственной безопасности». Одной из задач программы является взаимодействие с международными организациями, в частности с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО).

В ходе заседания СГП ШОС в Душанбе также подписан Меморандум между уполномоченными органами государств ШОС о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и контроля трансграничных эпизоотических заболеваний.