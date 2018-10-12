Казахстан возобновит поставки зерна в Египет

Уже заключены контракты на поставку зерна масличных и других культур на $10 млн
Казахстан намерен возобновить поставки зерна в Египет, которые были прерваны в результате нестабильной политической ситуации в этой стране. В 2008, 2009, 2010 годах республика ежегодно поставляла в Египет около 1 млн тонн зерна, сообщает «Казинформ».
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