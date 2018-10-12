Казахстан возобновит поставки зерна в Египет

Казахстан намерен возобновить поставки зерна в Египет, которые были прерваны в результате нестабильной политической ситуации в этой стране. В 2008, 2009, 2010 годах республика ежегодно поставляла в Египет около 1 млн тонн зерна, сообщает «Казинформ» .

«В настоящее время продкорпорация Казахстана выразила намерение участвовать в тендерах, которые проводятся в Египте. Кроме того, у нас надежда на частный бизнес, уже сейчас заключены контракты на поставку зерна масличных и других культур на $10 млн», - сказал посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев на брифинге в МИД РК.

Он добавил, что Египет заинтересован в создании базы казахстанского зерна на своей территории, чтобы в дальнейшем распространять его в регионе.

Объем товарооборота между Казахстаном и Египтом в 2017 году оставил $62,4 млн, а за первое полугодие 2018 года – $60,6 млн.