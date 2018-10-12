Глава МИД Кыргызстана подал в отставку

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев подал в отставку, сообщает 24.kg . Также освобожден от занимаемой должности посол Кыргызстана в Корее Кылычбек Султан в связи с расследованием Советом безопасности фактов коррупции в посольстве КР в Малайзии.

«Проработав шесть лет министром иностранных дел КР, подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Глава государства отставку принял», - говорится в сообщении Абдылдаева на сайте МИД Кыргызстана.

Причины отставки главы МИД не называются.

Между тем сообщается, что освобожден от занимаемой должности посол Кыргызстана в Корее Кылычбек Султан. Соответствующий указ подписал глава государства Сооронбай Жээнбеков. Посол направил президенту с просьбой освободить его от занимаемой должности еще 28 сентября «для объективного расследования Советом безопасности информации о коррупции в посольстве Кыргызстана в Малайзии». Ранее он возглавлял дипмиссию в этой стране.

Ранее секретариат Совбеза выявил «существенные недостатки в работе руководства МИД КР при подборе и расстановке кадров» и «недостаточно объективную реакция министра иностранных дел на нарушения законности, допущенные его подчиненными». Проверкой также выявлены факты недоработок и нарушений Кылычбека Султана в период работы главой дипломатической миссии в Малайзии и Корее. Так, в посольстве Кыргызстана в Малайзии выявлены грубые нарушения инструкции по обеспечению режима секретности, установлены факты принятия граждан Кыргызстана для прохождения производственной практики в посольстве в Малайзии без согласования с МИД. После освобождения от занимаемой должности посла в Малайзии Кылычбек Султан и члены его семьи не сдали в малазийский МИД аккредитационные карточки, которые действуют до февраля 2019 года, что тоже является нарушением. Кроме того, посла подозревают в том, что он «ввел в заблуждение МИД и, не сняв резиденцию для проживания, длительное время размещался в гостинице, что является финансовым нарушением», а «будучи послом Кыргызстана в Корее без согласования с МИД осуществлял частные поездки в Малайзию». По закону о дипломатической службе сотруднику загранучреждения, находящемуся в длительной загранкомандировке, в случае проживания в государстве пребывания совместно с ним его супруги, ежемесячно выплачивается дополнительное содержание в размере 30% от его ежемесячного денежного содержания. Однако в ходе проверки «не были получены подтверждающие документы и данные о том, что супруга посла проживала вместе с ним в Корее».

«Несмотря на это, МИД КР в 2018 году необоснованно выплатил дополнительное денежное содержание послу за супругу в сумме более $6,5 тыс.», - отметили в Совбезе.

В свою очередь Кылычбек Султан заявил 24.kg, что «это клевета и ложь», и может «по каждому пункту предоставить доказательства». Посол также сообщил, что больше не вернется в Кыргызстан. Он попросил политическое убежище в одной из зарубежных стран, но не уточнил, в какой.