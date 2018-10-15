Холодная погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

В Казахстане 16-18 октября сохранится холодная погода, в большинстве областей республики ожидаются снег, туман и гололед, сообщает РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в предстоящие трое суток изменений в погоде на территории Казахстана не предвидится. По-прежнему республика будет находиться в зоне холодных атмосферных фронтов, один за другим смещающихся с районов Урала.

«Поэтому в большинстве областей республики ожидаются осадки, дождь, снег, в горах юга и местами на юго-востоке сильные осадки, гололёд и туманы», - говорится в сообщении.

Ночью температура воздуха будет 0-8°С, днем 0+8°С, в южных областях +2+13°С, что ниже климатической нормы на 3-6°С.