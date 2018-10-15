Единый реестр детей с онкозаболеваниями намерены создать в СНГ

В Алматы эксперты в области детской онкологии определили дальнейшие приоритетные направления в развитии детской онкологической службы в Евразийском регионе (страны СНГ). В частности, это создание реестра онкологических заболеваний у детей для стран СНГ, организация и развитие паллиативной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также разработка единой программы сертификации медсестер в области детской гематологии/онкологии и интегрированных стандартов лечения онкологических заболеваний у детей, сообщает «Казинформ» .

Это вторая встреча экспертов. Первая прошла 23-25 апреля 2018 года в Москве, по результатам которой были сформированы рабочие группы и определены приоритетные направления развития детской онкологической/гематологической службы в Евразийском регионе. Главная цель мероприятия в Алматы – улучшение выживаемости детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями в странах СНГ. Съезд собрал ведущих специалистов в области онкологии из России, Беларуси, Казахстана, представителей Всемирной организации здравоохранения, врачей Исследовательского госпиталя Святого Иуды США, экспертов из Молдовы, Украины, Грузии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Монголии и Кыргызстана.

На совещании экспертов было отмечено, что совместный проект закладывает фундамент для реализации глобальной инициативы, объединяющей всех участников процесса борьбы с детским раком, расширяющей доступ к высококачественной медицинской помощи путем создания национальных центров передового опыта и их региональных подразделений, а также способствующей включению мер по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями в государственную политику сферы здравоохранения, чтобы обеспечить всем больным детям максимальные шансы на выживание.

«Мы впервые приехали в Казахстан. Главная цель нашего посещения – помочь детям преодолеть злокачественные заболевания. И этот вопрос мы ставили перед Всемирной организацией здравоохранения. Мы хотим оказать свою помощь всем странам СНГ, готовы поделиться опытом, технологиями диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также внести вклад в вопросах повышения квалификации врачей и медицинских сестер, развитие образования, науки», - отметил вице-президент американского детского онкологического госпиталя Святого Иуды Карлос Родригез-Галиндо.

На встрече также были определены приоритетные направления в развитии системы паллиативной помощи для поддержания и сохранения максимально возможного уровня качества жизни и социальной адаптации детей и подростков с ограниченным сроком жизни вследствие неизлечимого заболевания.

Кроме того, прошло обучение медсестер по особенностям общего, специализированного сестринского ухода за больными и паллиативной помощи при злокачественных новообразованиях.