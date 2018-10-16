В алматинском аэропорту проходят антитеррористические учения

Учения направлены на совершенствование механизма пресечения терактов на самолетах
В территории аэропорта Алматы проходят плановые антитеррористические учения, сообщает «Казинформ» со ссылкой на городской оперативный штаб (АГОШ) по борьбе с терроризмом.
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