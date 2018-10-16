В алматинском аэропорту проходят антитеррористические учения

В территории аэропорта Алматы проходят плановые антитеррористические учения, сообщает «Казинформ» со ссылкой на городской оперативный штаб (АГОШ) по борьбе с терроризмом.

«Правоохранительные органы отрабатывают навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера на объектах, уязвимых в этом отношении. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте», - говорится в сообщении штаба.

В период проведения учений на территории аэропорта и прилегающем к нему участке будут предусмотрены меры ограничения.

«В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности, заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения, а также выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений», - отмечается в сообщении.



