Казахстан после аварии с «Союзом» проводит анализ ущерба экологии

Казахстан после аварии с «Союзом» проведет анализ ущерба экологии, так как на землю пролилось ориентировочно 22 тонны керосина и кислорода, заявил в кулуарах правительства вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургужин. В случае ущерба, республика «выставит претензии российской стороне».

«До старта (пока приостановленных запусков ракет «Союз» с космодрома «Байконур» - V) дежурные команды находятся в районе падения (РН «Союз-ФГ» - V), они уже за этот период провели пробы анализа воздуха, земли, проанализировали состояние радиационной безопасности. Хочу сказать, что отделяющие части ракеты упали в безлюдном районе, никаких разрушений и жертв нет. Радиационный фонд в районе падения отделяющих частей стабильный, повышений нет, взяты все пробы. В Жезказгане в лаборатории эти анализы продолжаются, сегодня в течение дня пробы будут завершены, мы предоставим в установленном порядке акты этих проб», - сказал Нургужин.

Он добавил, что также планируется провести анализ экологического ущерба, «который будет уже определен после работы этих комиссий». В случае ущерба экологии Казахстан «выставит претензии российской стороне».

«За оценку отвечает минэнергетики. При поддержке Казкосмоса все эти работы будут проведены в установленном порядке. Хочу отметить, что основное сгорание топлива произошло на высоте 47 км. 22 тонны ориентировочно керосина и кислорода пролились на землю. Остаток того топлива. При этом превышения ПДК нет. Керосин относится к 4 классу токсичных веществ, поэтому он не несет такой большой угрозы, думаю. Но все равно мы соответствующие исследования проведем и претензии выставим российской стороне», - отметил вице-министр.

Нургужин считает, что говорить о причинах аварии «Союза» еще рано, но отметил, что одну из вероятных причин «в СМИ уже озвучили».

«Говорить о причинах рано. Одна из вероятных причин, которую в СМИ уже озвучили. Обычно первая ступень состоит из 4 боковых ступеней. Так вот в планируемом районе падения были обнаружены 3 ступени, получается, что четвертая не отделилась от второй и, возможно, она повлияла на соприкосновении с топливным центральным баком, и это вызвала аварию и взрыв. Не думаю, что российская сторона будет скрывать какие-то факты, потому что две правительственные комиссии работают, а это довольно серьезный уровень. Мы как координирующее деятельность министерство будем стараться объективно доносить информацию. Последняя авария была 43 года назад, поэтому эта такой уникальный случай. Техника есть техника, но авария есть авария. Нам нельзя из этого делать шум, но и нельзя паниковать, потому что техника имеет право отказывать», - сказал он.

Вице-министр также сообщил, что «до установления технических причин запуски ракет «Союз» приостановлены».

«До конца года планируется еще три запуска: один пилотируемый, один с транспортным кораблем и один с космическим аппаратом. Теперь судьба этих запусков будет решаться после вывода техкомиссии «Роскомоса» с определением причин аварии. Мы ожидаем эту работу в течении трех недель», - заключил Нургужин.

Напомним, 11 октября после старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК «Союза МС-10» с космодрома «Байконур» на 119 секунде полета произошла авария. На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. «Союз» приземлился в режиме баллистического спуска в 25 км от Жезказгана, экипаж перенес многократные нагрузки, но травм они не получили.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, п​овлекших крупный ущерб).

Позже исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что непосредственной причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней носителя.

Для расследования причин аварии созданы две межправительственные комиссии, со стороны Казахстана ее возглавляет МВД, со стороны РФ – Роскосмос. Все упавшие фрагменты ракеты вывезены на завод в Самару для определения техпричин аварии.



