Казахстан может стать хабом для продвижения европейского бизнеса – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перед саммитом «Азия-Европа» (АСЕМ) в Брюсселе, который пройдет 18-19 октября, в интервью EURACTIV рассказал о своем видении сотрудничества Казахстана с Евросоюзом и Центральной Азией, о заинтересованности в реализации ключевой концепции АСЕМ по укреплению взаимосвязанности государств евразийского континента, а также о роли страны в урегулировании международных конфликтов, сообщает «Казинформ» .

«Отдельного внимания в контексте партнерства Казахстана и Европейского союза заслуживает предлагаемое мной видение об объединении Евразийского экономического союза, Экономического пояса Шелкового пути и Европейского союза в единый интеграционный проект под названием «Большая Евразия». Экономические выгоды подобной синергии налицо. За счет новых казахстанских сухопутных трансконтинентальных коридоров, которые были построены в рамках национальной программы «Нұрлы жол», удалось значительно, до двух недель, сократить сроки перевозки грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Эти новые возможности способствуют развитию всего Евразийского континента, и сегодня мы работаем над тем, чтобы сплотить вокруг идеи «Большой Евразии» наших европейских партнеров», - сказал Назарбаев.

Между тем, по его словам, процесс установления диалога между ЕС и ЕАЭС «должен теоретически охватывать не только экономические аспекты, но и вопросы безопасности».

«В этой связи целесообразным также представляется формирование единого пространства евроазиатской безопасности под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Совместная деятельность ЕС и ОБСЕ могла бы быть направлена на создание общей платформы экономического сотрудничества и безопасности. Поэтому дальнейшее продвижение наших отношений сегодня особенно актуально, учитывая нарастание общей непредсказуемости развития мировой экономики. Главное, наше сотрудничество может стать важным фактором ослабления политической напряженности и «локомотивом» экономического прогресса Евразии», - отметил президент Казахстана.

Говоря о форуме «Азия-Европа», он подчеркнул, что «Казахстан крайне заинтересован в реализации ключевой концепции АСЕМ по укреплению взаимосвязанности государств евразийского континента».

«В связи с этим Республика Казахстан ставит вопрос о взаимодействии многосторонних институтов Европы и Азии. Полагаю, что пришло время провести под эгидой АСЕМ Форум азиатских и европейских региональных организаций. Уверен, что партнерство между ними станет хорошим подспорьем для обеспечения взаимосвязанности между странами-участницами АСЕМ. Мы также призываем к объединению усилий ОБСЕ и СВМДА. (…) Казахстан также способен содействовать реализации таких принципов АСЕМ как «Европа для всех», «Азия для всех». В частности, наша страна в дополнение к роли транзитно-транспортного моста между Европой и Азией может предложить свою территорию в качестве хаба для продвижения европейского бизнеса, инвестиций, технологий, науки и культуры в Азии, и наоборот», - сказал глава государства, добавив, что на сегодняшний день уже «фактически создана институциональная платформа подобного хаба».

«Ее компонентами могут быть, например, Международный финансовый центр «Астана», Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, Международный технопарк IT-стартапов «Астана Хаб», Назарбаев университет, ряд значимых культурных учреждений, в том числе театры «Астана Опера», «Астана Балет», - перечислил Назарбаев.

Также он считает, что Ассамблея народа Казахстана способна внести существенный вклад в реализацию инициативы АСЕМ «People to people».

«Мы верим, что партнерство в Евразии способно укрепить мировую систему и готовы активно содействовать делу поддержания международной стабильности и безопасности», - подчеркнул Назарбаев.

Касательно сотрудничества со странами Центральной Азии, он отметил, что Казахстан выступает за его «усиление по всему спектру». «Это касается развития и расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах. (…) В целом, Центральная Азия – это регион уникальных возможностей и большого, пока еще нереализованного потенциала. Обеспечение его устойчивого развития, стабильности и процветания – это наша общая и вполне достижимая задача», - считает Назарбаев.

Вместе с тем он напомнил, что Казахстан «на протяжении многих лет последовательно вносит свой посильный вклад в усилия международного сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане, ежегодно оказывая финансовую, техническую и гуманитарную помощь». При этом он подчеркнул, что также и мировое сообщество под эгидой ООН должно продолжать оказывать разноплановую помощь Кабулу «в целях восстановления многострадального Афганистана».

«Развитие транспортной инфраструктуры критически важно для реализации огромного потенциала этой страны и всего Центрально-Азиатского региона», - добавил Назарбаев.

Он также отметил, что «диалог – это единственная реальная альтернатива конфликту и силовому противостоянию для всего человечества в настоящем и будущем» и добавил, что «Казахстан готов брать на себя роль ответственного и беспристрастного посредника при решении актуальных международных проблем».

«Мы не пытаемся решать за других сложные, почти неразрешимые проблемы. Мы лишь хотим помочь противостоящим сторонам встать на путь диалога. Если нам удается помочь им сделать свой выбор в пользу мирных переговоров, а не военных действий, то это уже немало», - считает Назарбаев.