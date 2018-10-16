Подозреваемый в терроризме казахстанец экстрадирован из Турции

Из Турции экстрадирован подозреваемый в терроризме в Атырау казахстанец, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры и комитета национальной безопасности Республики Казахстан из Турции для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Елдос Куншугаров. Задержанный подозревается в совершении в 2011 году террористических преступлений на территории г. Атырау», - говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, после совершения преступлений ему удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

Куншугаров водворен в следственный изолятор Атырау, где будет содержаться до вынесения судебного приговора.