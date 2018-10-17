Казахстан занял 59-е место в рейтинге конкурентоспособности по версии ВЭФ

В рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан занял 59-е место со средним баллом 61,8, как и в прошлом году. Однако в прошлом году в рейтинге участвовали 135 стран, тогда как в 2018 году – 140. Соответствующий доклад опубликован на сайте ВЭФ.

В частности, по макроэкономической стабильности Казахстан получил 80 баллов из 100, заняв 62 место, по здоровью населения – 71 балл (97 место), по состоянию инфраструктуры и в сфере образования – по 67 баллов (69 и 57 места соответственно), по рынку труда и динамике бизнес-развития – по 66 баллов (30 и 37 место соответственно), по уровню проникновения IT (ИКТ) – 65 баллов (44 место), по размеру внутреннего рынка – 63 балла (45 место), по потребительскому рынку – 57 баллов (57 место), по качеству институтов – 55 баллов (61 место). Между тем финансовая система страны и способность к инновациям получили низкие оценки – 52 и 32 балла соответственно (100 и 87 места соответственно).

Среди стран СНГ Казахстан занимает 2 место после России (43 место). Между тем возглавляют рейтинг США, также лидерами остаются Сингапур, Германия, Швейцария и Япония.

По данным министерства нацэкономики Казахстана, из 12 факторов конкурентоспособности улучшение произошло по 5 факторам, снижение по 4 факторам и по 3 факторам позиции не изменились. Из 98 индикаторов улучшение произошло по 50 индикаторам, ухудшение по 34 индикаторам и по 14 индикаторам изменений нет.

«Конкурентными преимуществами Казахстана являются рынок труда – 30 место (улучшение на 3 позиции) и динамичность бизнеса – 37 место (ухудшение на 2 позиции). Значительное улучшение в рейтинге отмечается по факторам «Институты», поднявшись на 12 позиций до 61 места, и «Рынок товаров», поднявшись на 10 позиций до 57 места. Также Казахстан показал позитивную динамику по следующим факторам: «Инфраструктура» (69 место, 2017 г. – 72 место) и «Рынок труда» – (30 место, 2016 г. – 33), «Финансовая система» – (100 место, 2016 г. –102 место). Наибольшее снижение отмечается по 2 факторам: «Образование и навыки» (57 место, -5 позиций) и «Здоровье» (97 место, -3 позиций)», - говорится в сообщении.

Между тем по факторам «Инновационный потенциал», «ИКТ» и «Размер рынка» позиции Казахстана не изменились.

Как отмечается в докладе ВЭФ, цены на нефть выше $60 с четвертого квартала 2017 года способствовали росту экономики Казахстана. Также это в целом способствовало улучшению макроэкономической стабильности большинства нефтедобывающих стран. Однако Евразию (так в ВЭФ называет страны СНГ плюс Украину, Грузию и Туркменистан) ожидают некоторые риски, в частности постепенная нормализация денежно-кредитной политики в Европе и США повысит процентные ставки и ужесточит условия кредитования. Кроме того, потенциальное увеличение протекционизма во всем мире может косвенно снизить перспективы роста региона и повысить неопределенность в отношении товаров, отмечают в ВЭФ.

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 показателям. Это макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, состояние инфраструктуры, уровень проникновения IT и современных коммуникаций, здоровье населения, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.

