В Казахстане будет создано агентство по защите и развитию конкуренции

Токаев обратил внимание на то, что сейчас важнейшее значение приобретает конкурентная политика и поэтому необходимо серьезно разнообразить конкурентное поле и создать действительно разные возможности для каждого предпринимателя, прекратить монополизацию рынков.

«Не секрет, что многие рыночные ниши плотно забетонированы далеко не рыночными методами. Предприниматели не могут войти в рынок. А если и сумели войти, то вынуждены подчиняться частным монополистам, — заявил президент. — Антиконкурентные проявления сохраняются повсюду: рынок угля, электроэнергии, нефтепродуктов, связи, фармацевтических препаратов, услуги аэропортов, услуги ЖКХ, логистики, список можно продолжать. На региональным уровне главным составляющим коммерческого успеха зачастую является административный ресурс. Нужно разобраться с так называемыми монопольными игроками, государственными и частными. Важно принять четкие правила, в каких случаях и в какой форме они создаются, куда тратится прибыль, необходим жёсткий общественный мониторинг, требуется навести порядок с биржевой торговлей, и в первую очередь, в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, угля. Имитация прозрачности со стороны крупных игроков недопустима, поэтому нужен сильный и независимый орган по защите и развитию конкуренции. Поручаю создать агентство по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением президенту. Важную роль в развитии равноправной конкуренции играет разгосударствление экономики. В собственности у центральных госорганов, акиматов и холдингов все еще находится порядка 7 000 национальных объектов, но уже аксиомой звучит фраза, что государство не самый лучший хозяйственник».