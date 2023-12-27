Агентство по защите конкуренции расследует деятельность мобильных операторов

Их подозревают в антиконкурентных согласованных действиях
Агентство по защите конкуренции подозревает операторов мобильной связи в антиконкурентных согласованных действиях, в связи с чем начало расследование их деятельности.
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