Агентство по защите конкуренции расследует деятельность мобильных операторов

Агентство по защите конкуренции подозревает операторов мобильной связи в антиконкурентных согласованных действиях, в связи с чем начало расследование их деятельности.

«В связи с повторным обнаружением в календарном году признаков антиконкурентных согласованных действий Агентством в настоящее время начаты расследования в отношении сотовых операторов АО «Кселл», ТОО «МТ–С» (Тele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline)», - говорится в сообщении агентства, распространенном в среду.

В ведомстве отметили, что установили, что в 2023 году зафиксировали значительный рост стоимости тарифных планов операторов - от 7,7% до 57,3%.

«Только в период с мая по июль 2023 года сотовые операторы, опубликовав информацию на своих официальных сайтах, последовательно повысили стоимость оказываемых услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой», - сообщили в агентстве.

Именно это послужило основанием для начала расследования.

Ранее агентство уже обнаружило антиконкурентные согласованные действия операторов в определении стоимости звонков за одну минуту разговоров и один SMS. В связи с этим мобильнымоператорам «были направлены уведомления о прекращений выявленных признаков путем обоснованного снижения цен», отметили в ведомстве.