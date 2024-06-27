Приватизацию госактивов в Казахстане обещают сделать более прозрачной

Приватизацию госактивов в Казахстане планируют сделать более прозрачной, а массовую приватизации завершить в течение следующих трех лет, заявил в четверг председатель агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров в ходе заседания Национального офиса по приватизации.

«Сам масштаб приватизации практически рассчитан на три года, но поэтапно мы хотим до конца следующего месяца определиться со списком (активов – В.), до конца года принять решение по этим активам и с начала следующего года уже реализовать по мере появления инвесторов», – сообщил Омаров.

«Самый сложный сегмент предприятий – это там, где нужно определиться с моделью рынка и изменить регуляторную политику. Мы ставим их на третий этап, выходящий за пределы в целом четырёхлетнего срока массовой приватизации, но мы предполагаем, что если изменим регуляторную политику раньше, то поставим это во второй этап приватизации (2027–2028 года – В.)», – сообщил первый зампред агентства Рустам Ахметов.

По словам Омарова, предварительный список предприятий уже готов и в течение следующего месяца сформируется окончательный список. Сейчас в нем более 500 предприятий. Омаров добавил, что сейчас создается отдельный сайт для максимальной открытости всех процедур приватизации. Продажа крупных активов будет делиться на лоты, чтобы активы не уходили в один руки.

«Наш подход по приватизации будет отличаться тем, что те активы, которые мы выставим на продажу, будут широко агитироваться, то есть не будут короткие сообщения в СМИ, это будет реклама активов. Все желающие будут участвовать в конкурсах, будь то в аукционах, ценовые предложения или тендеры. То есть заранее можно будет приготовиться. Будем минимизировать появление новых олигополий, круг лиц определенных. Здесь мы будем максимально открыто освещать, чтобы минимизировать адресную продажу в руки частных лиц», – сообщил Омаров.

Ахметов в свою очередь сообщил, что к приватизации обязательно будут рассмотрены естественные монополии, все производственные активы, операторы, созданные госорганами для реализации политики, коммунальные предприятия, куда входят автобусные парки, ТБО и вокзалы, а также из сферы консалтинга и сервиса. Приватизации не подлежат стратегические активы, некоторые социальные объекты и институты господдержки.

«Стратегические активы не будут приватизированы, они уже законодательством определены. Это магистральные сети, уран, нефть. Социальные активы – это те, которые являются единственными в зоне обслуживания – вузы, школы, спорт. Институты господдержки в силу того, что они не составляют конкуренцию на этих товарных рынках и это инструмент государственной поддержки индустриализации», – сообщил Ахметов.

При этом часть социальных объектов все же будет приватизироваться. Омаров ответил, что «не может уточнить какие, но есть определенные сноски в законодательстве». Ахметов же сообщил, что социальные объекты занимают большое значение в доле госучастия.

«Из 13 тысяч субъектов рынка с госучастием 10 тысяч занимают социальные объекты. Объем финансирования государства в сфере образования 1,2 трлн тенге. Без рассмотрения социальных объектов на предмет приватизации мы не обеспечим реализацию поручения по массовой приватизации <…> При приватизации социальных объектов базовое условием является минимальное гарантированный уровень образования и медицины с одной стороны, есть конституционная гарантия обеспечение бесплатного школьного образования, все это можно сделать созданием условия финансирования для частного бизнеса», – сообщил Ахметов.

Также при приватизации социальных объектов одним из требования станет сохранение профиля объекта.

«Будут предоставляться требования по социальным объектам. Одно из основных требований – если ты покупаешь школу, то не имеешь права менять вид деятельности 5 или 7 лет. Если ты купил школу, будь добр, сохрани профиль, сделай ее лучше, привлеки деньги, сделай ремонт, коммерциализируй, но чтобы оставалась школой, а не магазином у дома или арендным помещением. Сохранение профиля деятельности, инвестиции, соответствующая команда, компетенция, то есть это не так что придет человек с улицы и захочет управлять. Такое мы в методологии предусматриваем», – уточнил Ахметов.