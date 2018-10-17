Механизм выдачи 600 млрд тенге банкам пока обсуждается – Акишев

600 млрд тенге, которые планируется направить банкам второго уровня, не являются поддержкой БВУ, заявил в среду в кулуарах мажилиса журналистам председатель Национального банка Данияр Акишев. Эти средства будут выделены исключительно на кредитование экономики, кредитование приоритетных секторов страны. Правда, механизм выделения средств пока только обсуждается, в том числе, из Единого накопительного пенсионного фонда. Глава финрегулятора также сообщил, что по состоянию на 1 октября объем пенсионных активов, инвестированных в различные инструменты банков, куда входят депозиты, облигации и инструменты субординированного долга, составляет около 18% от всех пенсионных активов.

«Этот механизм с правительством в данное время обсуждается. Я бы сейчас не стал говорить о конкретных параметрах. Вчера на встрече с банками второго уровня у главы правительства мы также этот вопрос обсуждали. Банки высказали ряд своих предложений, которые мы будем обсуждать. Сейчас еще есть время для того, чтобы весь этот механизм правильно создать и реализовать. Важно, чтобы было эффективное освоение средств, поддержка приоритетных секторов экономики. Но самое главное – чтобы была возвратность денег, которые выделяются на эту программу», - подчеркнул Акишев.

По его заверениям, в Нацбанке понимают, что выделение средств должно происходить из разных источников. И регулятор выступает за то, чтобы «минимизировать возможный негативный эффект от, например, использования эмиссионных источников». Соответственно, рассматривает возможность использовать и средств ЕНПФ в рамках реализации данной инициативы.

«Что касается средств ЕНПФ, много говорится об этом. В данном случае Национальный банк, и последние три года, принимает все решения по инвестированию пенсионных активов абсолютно на прозрачной основе. Вы каждый месяц можете видеть: куда, на каких условиях, по каким ставкам размещены пенсионные активы. Поэтому и в этом случае этот принцип будет соблюден», - заверил Акишев.

Что важно для вкладчиков ЕНПФ, продолжил он, чтобы деньги были сохранны, и чтобы они приносили доход. В этих условиях Нацбанк «после тех мер, которые реализовал в последнее время по программам оздоровления банковского сектора, достаточно уверен и считает, что ситуация в банковском секторе очень близка к абсолютной нормализации».

«Поэтому в этих условиях мы думаем, что банки могут стать достаточно надежными источниками, надежными объектами, куда средства пенсионных активов могут инвестироваться. Более того, если вы видите, разные размеры (средств – V) обсуждаются. В этом году мы объявили, что готовы инвестировать в банки второго уровня 200 млрд тенге исключительно на рыночной основе. При том, что если банки разместят свои инструменты на рынке. И по этой же ставке, по которой разместили на рынке, и в тех же объемах ЕНПФ может покупать облигации банков. Абсолютно прозрачный механизм», - заявил глава регулятора.

Он напомнил, что ЕНПФ не является единственным инвестором в эти бумаги, он может их также продать на рынке в любой момент, как и покупать. Этот механизм успешно апробирован в текущем году.

Вместе с тем банки освоили не все суммы.

«На сегодняшний момент мы видим, что 35 млрд тенге банками размещено своих облигаций. Это значит, что они 35 млрд тенге разместили на рынке и 35 млрд тенге взяли у ЕНПФ по рыночной ставке – от 11 до 12% годовых в тенге, абсолютно приемлемо. Поэтому, рассматривая инициативу по 600 млрд, мы понимаем, что в этом году у нас есть определенные лимиты, которые на банки не использованы, поэтому они также могут, естественно, рассмотреть их остатки, которые банки не использовали. Эти деньги могли бы рассматриваться и в рамках реализации инициативы, которая была озвучена главой государства», - считает Акишев.

Он также заверил, что все решения, которые связаны с инвестированием денег ЕНПФ, осуществляются на законодательной основе. В частности, есть совет по управлению фондом, который определяет направления инвестирования.

«Если, например, этот совет говорит, что банкам деньги давать нельзя – банкам никто деньги давать не будет», - заверил председатель Нацбанка.

Вместе с тем, отвечая на вопросы, он еще раз подчеркнул, что «в данном случае никто банкам не помогает». Основной задачей, которая ставится, является то, что деньги должны быть направлены на кредитование приоритетных для страны проектов.

«Это те проекты, которые улучшат ситуацию в нашей стране, помогут создать экономику простых вещей. Эти деньги будут направлены на кредитование экономики. Эти деньги не получат банки, которые будут распоряжаться ими по своему усмотрению. Мы как раз над этим механизмом сейчас работаем», - отметил он.

Прежде всего, в этой связи, будет проведен анализ всех этих проектов на предмет эффективности, насколько они нужны, насколько они будут конкурентоспособны и рентабельны, затем, скорее всего, этот «пул проектов будет банками каким-то образом выбран и только под это им будут выделены деньги, и они тут же будут направлены на кредитование».

«В данном случае банки являются исключительно посредниками по доведению этих денег до реального сектора экономики. Никто не предоставляет деньги банкам просто так на какой-то период времени, чтобы они этими деньгами распоряжались исключительно по своему усмотрению», - заключил Акишев.

Напомним, что Национальным Банком Казахстана разработана программа по инвестированию пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков второго уровня на сумму до 200 млрд тенге для поддержки кредитования экономики. Программа включает в себя участие банков с размером собственного капитала более 60 млрд тенге. Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков будут осуществляться на торговой площадке Казахстанской фондовой биржи в размере не более 50% от выпуска ценной бумаги.

В своем послании народу Казахстана 5 октября Нурсултан Назарбаев поручил Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов предоставить долгосрочную тенговую ликвидность банкам в размере не менее 600 млрд тенге. Накануне министр финансов Алихан Смаилов сообщил, что из этих 600 млрд тенге 300 млрд будут выделены из ЕНПФ.