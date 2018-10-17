Назначен новый глава горздрава Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек представил нового руководителя управления здравоохранения города Каната Тосекбекова. В четверг в ходе встречи с медицинской общественностью города, он поставил перед новым руководителем ряд задач по улучшению деятельности медорганизаций и закупу лекарственных средств.

«Несмотря на проводимую работу, от населения продолжают поступать жалобы на качество предоставляемых услуг со стороны медицинских организаций города. Все это является следствием неэффективного менеджмента и непрозрачности данных учреждений. Учитывая это, аким Алматы поставил перед новым руководителем управления ряд первостепенных задач, требующих принципиальных и системных подходов», - говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы.

В частности, Байбек поручил обеспечить полную транспарентность деятельности медицинских организаций и принимать «самые жесткие меры воздействия к руководителям, допустивших нарушения коррупционного характера». Представители медицинских организаций должны вести мониторинг всех обращений граждан и своевременно на них реагировать. Кроме того, руководителей организаций станут на регулярной основе отчитываться перед населением обслуживаемых территорий и публиковать свою финансовую отчетность.

«Новому руководству управления поручено пересмотреть составы наблюдательных советов при медицинских учреждениях города с обязательным включением представителей НПО, СМИ и блогеров, при этом исключив их аффилированность. В свою очередь службы внутреннего аудита организаций должны быть напрямую подотчетны только наблюдательным советам», - подчеркивают в акимате.

Вместе с тем необходимо перевести закуп лекарственных средств из местного бюджета в электронный формат, а при закупе медицинской техники строго контролировать проведение экспертизы ее реальной стоимости. А для повышения качества менеджмента в городской сфере здравоохранения будет проведена реформа как в управлении, так и в самих медицинских организациях, в том числе посредством укрупнения медучреждений, оптимизации управленческих звеньев и адмперсонала.

«Для обеспечения доступности медицинских услуг для населения по принципу полицентричности в каждом районе мегаполиса будут созданы многоуровневые и многопрофильные стационары с изменением организационно-правовой формы. Управлению здравоохранения поручено разработать конкретный механизм по назначению руководителей медорганизаций на конкурсной основе. При этом их деятельность должна быть строго привязана к достигнутым результатам. По словам главы города, нужно создать соответствующие социальные лифты и выбирать руководителей по принципу меритократии», - отметили в пресс-службе.

Здесь также сообщили, что новый руководитель управления начал свою трудовую деятельность фельдшером скорой медицинской помощи. В разное время работал главным врачом в детской инфекционной больнице города Алматы и станции скорой медицинской помощи города Астаны. До нового назначения возглавлял управление здравоохранения Западно-Казахстанской области.