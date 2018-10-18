В суде Атырау начинается главный процесс над Рыскалиевым

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области начинается главный процесс над экс-акимом области Бергеем Рыскалиевым, сообщила пресс-служба областного суда.

«В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области 18 октября 2018 года в 09.30 часов состоится главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-акима Атырауской области Б.Рыскалиева и других 8 подсудимых, обвиняемых по нескольким статьям Уголовного кодекса РК в старой редакции», - говорится в сообщении.

При этом в связи с неявкой подсудимых дело рассматривается в заочном порядке, подсудимым в порядке статьи 67 УПК назначены адвокаты .

Уголовное дело состоит из 754 томов.

3 октября прошло предварительное слушание по данному делу.

Напомним, бывший аким Атырауской области Бергей Рыскалиев вместе с сообщниками обвиняются совершении тяжких и особо тяжких коррупционных и экономических преступлений, в результате которых государству и гражданам был причинен ущерб на общую сумму более 71 млрд тенге. Сам Рыскалиев находится в международном розыске.

Ранее по этому делу осуждены 15 человек.