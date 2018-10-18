В суде Атырау начинается главный процесс над Рыскалиевым

«В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области 18 октября 2018 года в 09.30 часов состоится главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-акима Атырауской области Б.Рыскалиева и других 8 подсудимых, обвиняемых по нескольким статьям Уголовного кодекса РК в старой редакции», - говорится в сообщении.
При этом в связи с неявкой подсудимых дело рассматривается в заочном порядке, подсудимым в порядке статьи 67 УПК назначены адвокаты .
Уголовное дело состоит из 754 томов.
3 октября прошло предварительное слушание по данному делу.
Напомним, бывший аким Атырауской области Бергей Рыскалиев вместе с сообщниками обвиняются совершении тяжких и особо тяжких коррупционных и экономических преступлений, в результате которых государству и гражданам был причинен ущерб на общую сумму более 71 млрд тенге. Сам Рыскалиев находится в международном розыске.
Ранее по этому делу осуждены 15 человек.
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