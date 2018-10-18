Сулейменов о бюджетном планировании: «Программы пишем, а денег не хватает»

До конца текущего года в министерстве национальной экономики завершат работу по изменению стратегического бюджетного планирования. В частности, могут убрать часть индикаторов по оценке работе акимов, но ввести дополнительную ответственность. А также в стране может быть изменен подход к бюджетированию – не снизу вверх, как сейчас, а наоборот. Как заявил в четверг в ходе брифинга в правительстве министр национальной экономики Тимур Сулейменов, сегодня проблема в том, что «программы пишем, но бюджетных средств не хватает».

«Мы хотим сделать привязку между стратегическим и бюджетным планированием, что стратегическое планирование должно идти впереди. То есть бюджетирование не снизу вверх, а сверху вниз. Не исходя из того, насколько у нас есть возможности бюджета, а исходя из тех стратегических задач, которые поставил глава государства. И затем выискивать деньги на них. Только затем остальное финансировать уже по тому, насколько остаются резервы. Иначе получается – программы пишем, но бюджетных средств не хватает, и в итоге мы не можем до конца их выполнить», - заявил Сулейменов.

Кроме того, планируется сократить количество индикаторов, по которым оценивают работу акимов на местах. По словам Сулейменова, сегодня их количество достигает до 500 – начиная с промышленного производства, заканчивая уровнем развития культуры в этом регионе.

«Конечно, эти все направления важны, но не на все из них могут влиять акиматы и госорганы одинаково, - считает министр. - Ну и размытие такого количества индикаторов невозможно контролировать на должном уровне. Поэтому в первую очередь мы хотим очистить количество наблюдаемых индикаторов и контролируемых индикаторов, сделать только те, которые непосредственно относятся к работе и непосредственно относятся к повышению благосостояния либо региона, либо развитию той или иной отрасли, если это касается дела министерств. То есть сокращение факторов».

Еще одно направление, над которым работают в Миннацэкономики, – ответственность администраторов бюджетных программ. Как объяснил министр, в Казахстане большое количество регионов являются реципиентами трансфертов из республиканского бюджета – всего четыре донора из 17 областей. Таким образом, «программа республиканская, деньги передаются в местные бюджеты целевыми трансфертами и бюджетными кредитами, освоение происходит на местном уровне: областном, городском, районном».

«Вместе с тем ответственность несет исключительно центральный государственный орган. То есть строительство школ осуществляет аким. Но программа идет через Минобразования, поэтому в целом вопросы, проблемы по освоению у министерства образования. Никто не говорит, что они не должны контролировать. Но тем не менее дополнительная ответственность за освоение бюджетных средств должна быть, конечно, и у местных исполнительных органов», - считает Сулейменов.

Всю эту работу по совершенствованию бюджетного планирования в Миннацэкономики планируют завершить до конца года. И в случае поддержки правительства и администрации президента, подчеркнул Сулейменов, в нормативно-правовые акты будут внесены соответствующие изменения.