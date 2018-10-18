Акционеры Цеснабанка утвердили увеличение числа простых акций

«Акционерами принято решение об увеличении количества объявленных простых акций АО «Цеснабанк» на 418 млн штук. В соответствии с этим общее количество объявленных акций АО «Цеснабанк» составит 700 млн штук, в том числе простых акций – 697, 5 млн, привилегированных акций – 2, 5 млн», - говорится в сообщении

Как отметил в «Цеснабанке», «тем самым созданы необходимые условия для завершения ранее объявленной докапитализации банка акционерами в размере 40 млрд тенге».

По данным пресс-службы, за 9 месяцев текущего года банк получил прибыль в размере 20 млрд тенге. Соответственно, рентабельность активов (ROA) на 1 октября составила 1,3%, а рентабельность капитала (ROE) – 14,1%.

Как сообщалось ранее, акционеры АО «Цеснабанк» проведут его докапитализацию на 40 млрд тенге за счет собственных средств.