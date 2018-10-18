Жители двух районов Алматы почти на неделю останутся без газа

В Наурызбайском и Алатауском районах Алматы с 22 октября по 27 октября ряд домов отключат от газоснабжения, сообщает «Казинформ» .

Как сообщили в пресс-службе КТГ Алматы, в Наурызбайском районе в связи со строительством дороги по проекту «Пробивка пр. Абая» под отключение попадает 4499 вводов частного сектора и 8 вводов коллективного сектора в квадрате улиц: Садвакасова (мкр. Достык) – Пионерская (мкр. Достык) – Айбергенова (мкр. Шугыла) – пр.Райымбека. Также попадают под отключение микрорайоны Калкаман -1,2, Алтын Бесик.

В Алатауском районе в связи со строительством транспортной развязки (перенос подземного газопровода среднего давления) по пр.Рыскулова, угол улицы Емцова, и проведением аварийно-восстановительных работ по пр.Рыскулова – р.Алматинка под отключение попадает 10801 ввод частного сектора и 155 вводов коллективного сектора в квадрате улиц: Б.Момышулы – Райымбека – Северное кольцо – северная сторона вдоль БАКа (мкр. Айгерим-1, мкр.Курылысши-1,2, мкр. Акбулак, мкр. Кок Кайнар, мкр. Шанырак-1,2, мкр. Туркестан, мкр. Заря Востока).