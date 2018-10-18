Жители двух районов Алматы почти на неделю останутся без газа

Газоснабжение отключат с 22 по 27 октября
В Наурызбайском и Алатауском районах Алматы с 22 октября по 27 октября ряд домов отключат от газоснабжения, сообщает «Казинформ».
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