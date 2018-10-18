Также переименованы управления и отделы внутренних дел
  • 544
В Казахстане ДВД переименовали в департаменты полиции
иллюстрация жанары каримовой

В Казахстане территориальные органы, находящиеся в ведении министерства внутренних дел - ДВД, УВД и ОВД - переименованы в департаменты, управления и отделы полиции. Соответствующее постановление правительства от 16 октября опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов «Адiлет».

«Переименовать государственные учреждения – территориальные органы, находящиеся в ведении Министерства внутренних дел Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документе.

При этом переименования коснулись городов Астана, Алматы, Шымкент и областей. ДВД на транспорте переименовано в департамент полиции на транспорте.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, в ходе послания народу Казахстана 5 октября глава государства предложил оптимизировать штатную численность МВД, все сэкономленные средства направить на повышение зарплат полицейских и решения их жилищных и иных социальных вопросов, утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения и подготовку отбора кадров через полицейские академии. В частности, по словам Назарбаева, все сотрудники должны пройти переаттестацию.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Холодную зиму прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
Аким Карагандинской области озвучил свою зарплату
Новости
В Алматы во время бега скончался участник полумарафона
Новости
85 млрд тенге из ЕНПФ направят на строительство газопровода «Сарыарка»
Новости
Назарбаева рекомендовала журналистам учиться переводить «птичий» язык чиновников
Новости
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана