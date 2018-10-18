В Казахстане ДВД переименовали в департаменты полиции

В Казахстане территориальные органы, находящиеся в ведении министерства внутренних дел - ДВД, УВД и ОВД - переименованы в департаменты, управления и отделы полиции. Соответствующее постановление правительства от 16 октября опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов «Адiлет».

«Переименовать государственные учреждения – территориальные органы, находящиеся в ведении Министерства внутренних дел Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документе.

При этом переименования коснулись городов Астана, Алматы, Шымкент и областей. ДВД на транспорте переименовано в департамент полиции на транспорте.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, в ходе послания народу Казахстана 5 октября глава государства предложил оптимизировать штатную численность МВД, все сэкономленные средства направить на повышение зарплат полицейских и решения их жилищных и иных социальных вопросов, утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения и подготовку отбора кадров через полицейские академии. В частности, по словам Назарбаева, все сотрудники должны пройти переаттестацию.