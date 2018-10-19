Нацбанк сообщил о нарушениях БВУ прав клиентов

Национальным банком РК по итогам третьего квартала 2018 года по обращениям проведен мониторинг и анализ допущенных банками нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг. По итогам выявленных нарушений в отношении банков применено 28 санкций в виде штрафов и 43 письменных предписаний, сообщила пресс-служба финрегулятора.

«Результаты проведенного анализа показали, что банками в большинстве случаев не соблюдаются порядки, установленные банковским законодательством Республики Казахстан, а также нормативными правовыми актами Национального Банка, которые связаны с осуществлением обслуживания банковских займов, платежей и переводов денег, обслуживания банковских счетов, взаимодействия с Национальным банком по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг», - пояснили в пресс-службе финрегулятора.

По данным Нацбанка, кроме банков АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны», допустили наибольшее количество нарушений (четыре и более) АО «Казкоммерцбанк», АО «ForteBank», ДБ АО «Банк Хоум Кредит», ДБ АО «Альфа-Банк», АО «АТФ Банк», ДБ АО «Сбербанк России». Между тем за отчетный период наибольшее количество ограниченных мер воздействия и санкций применено в отношении АО «Qazaq Banki» и АО «Банк Астаны», что составило 35% от общего количества принятых мер.

Финрегулятор напомнил, что постановлением правления Национального банка 27 августа принято решение о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций АО «Qazaq Banki», а 18 сентября – о лишении лицензии АО «Банк Астаны».

АО «Казкоммерцбанк» вынесено 7 предписаний за нарушения, связанные с осуществлением платежей и переводов денег, обслуживанием банковского счета, а также банковского займа. 28 сентября действие лицензии банка на проведение банковских и иных операций прекращено ввиду присоединения к АО «Народный сберегательный банк Казахстана».

АО «ForteBank» вынесено 6 предписаний, нарушения банка связаны с обслуживанием банковского счета и банковского займа. Также на банк наложен штраф за утерю оригиналов правоустанавливающих документов на имущество, являющееся обеспечением по договору банковского займа.

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» вынесено 6 предписаний, из которых 5 – за нарушение порядка обслуживания банковского займа; ДБ АО «Альфа-Банк» – 4 предписания, 3 из которых в рамках взаимодействия с Нацбанком по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Между тем АО «АТФ Банк» вынесено 3 предписания по вопросам обслуживания банковского займа, а также наложен административный штраф за предоставление недостовернных сведений в кредитное бюро по клиенту банка.

ДБ АО «Сбербанк России» вынесено 3 предписания по вопросам обслуживания банковского счета, также наложен административный штраф за неуказание в договоре банковского займа ставки вознаграждения в ее достоверном исчислении.

Общая сумма штрафов за нарушения за отчетный период составила более 6 млн 820 тенге, в том числе: АО «Банк Kassa Nova» – 481 тыс. тенге (за предоставление недостоверных сведений в НБК); АО «Банк ЦентрКредит» – 481 тыс. тенге (за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро); АО «АТФ Банк» – 481 тыс. тенге (за предоставление недостовернных сведений в кредитное бюро по клиенту банка); АО «ForteBank» – 240 тыс. 500 тенге (за утерю оригиналов правоустанавливающих документов на имущество, являющееся обеспечением по договору банковского займа); ДБ АО «Сбербанк России» – 120 тыс. 250 тенге (за не указание в договоре банковского займа ставки вознаграждения в достоверном исчислении); ДО АО «ВТБ Банк (Казахстан)» – 43 тыс. 980 тенге (за исполнение платежного документа при котором законодательством предусмотрен отказ в его исполнении в размере 5% от сумы указания); АО «Банк Астаны» – 4 млн. 841 тыс. тенге (за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег) в размере 5% от сумы указания); АО «Qazaq Banki» – 182 тыс. тенге (за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег) в размере 5% от сумы указания).