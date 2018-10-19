Шпекбаев поручил руководителям департаментов АДГС создать страницы в Facebook

Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев поручил руководителям департаментов центрального аппарата и территориальных подразделений агентства создать официальные страницы в Facebook для служебных целей.

«В конце прошлого года я открыл страницу в Facebook, создал личную почту для предложений и обращений граждан. За это время я пришел к выводу, что сегодня социальные сети – важнейший канал коммуникаций, ничем не уступающий, а порой и вовсе опережающий, традиционные СМИ. В этой связи поручаю руководителям департаментов центрального аппарата, территориальных подразделений агентства создать официальные Facebook страницы для служебных целей», - сказал Шпекбаев на расширенном заседании коллегии Агентства в пятницу.

Он считает, что «это позволит отлеживать реальные проблемы граждан, обеспечить открытость и клиентоориентированность».

«Надеюсь на продуктивную работу в сети. Новая эра предъявит новые требования и в ближайшем будущем большая часть нашей работы перейдет именно в цифровое пространство. Потребность граждан растет, в ряде развитых страны госорганы дают официальные ответы прямо в социальных сетях. Мы тоже планомерно идём к этому», - заявил глава Агентства.