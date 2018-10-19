В АДГС намерены изменить формат подачи материалов в СМИ

Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на расширенном заседании коллегии ведомства в пятницу дал ряд поручений по модернизации госслужбы. В частности, он считает, что необходимо снижать формализм и бюрократию, менять подходы к обучению госслужащих и формат подачи материалов Агентства в СМИ, тесно взаимодействовать с НПО.

«Благодаря модернизации госслужбы, в рамках плана нации в Казахстане сформирован профессиональный стратегический государственный аппарат. Следующая цель – переход к инновационной модели. Это тот случай, когда установка Елбасы об ориентации на потребности граждан полностью совпадает с магистральным направлением развития государственной службы. Основной вопрос – как мы будем снижать формализм и бюрократию? Ведь речь идет не только об отношениях с гражданами, в значительной степени – это проблема функционирования внутренних механизмов госаппарата. Поручаю внести конкретные предложения по сокращению формализма на службе. Для этого нужны свежие идеи», - сказал Шпекбаев.

Он добавил, что у себя в Агентстве они «сделали много полезного – оптимизировали внутренние бизнес-процессы, централизовали кадровое делопроизводство и юридическую службу и ввели гибкий режим».

«Будем тиражировать наш опыт на всех государственные органы. Создание общего Центра обслуживания (ОЦО) по кадровому делопроизводству в «Самрук-Казына», «Казахтелеком», корпоративном секторе, а также в агентстве доказала свою эффективность. Поэтому поручаю внести в администрацию президента предложения об апробации ОЦО на базе трех госорганов и трех акиматов с 2019 года. Это позволит объективно оценить плюсы и минусы проекта и принять взвешенное решение о его дальнейшем масштабировании. Пилот также даст возможность полноценно испытать информационную систему E-kyzmet», - поручил глава Агентства.

Также он считает, что нужно «комплексно и качественно проработать портрет руководителей и лидеров».

«Перед нами поставлена задача разработать программы обучения руководителей новой информации и спецкурсов для назначенцев на руководящие госдолжности. Отныне госуправления будут реально прокачиваться по современным практикоориентированным программам на основе лучших мировых кейсов. Таким образом, в ближайшие годы в Казахстане будет сформирован пул управленцев новой формации. Поэтому нам необходимо комплексно и качественно проработать портрет руководителей и лидеров. Здесь также уместно затронуть тему новых курсов по качеству обучения госслужащих – сегодня она основана на развитии компетенции стратегического и управленческого характера. В дополнении к этому мы должны предоставить возможность госслужащим повышать свои компетенции с точки зрения отраслевой специфики», - сказал Шпекбаев.

Он подчеркнул, что «содержание семинаров повышения квалификации должно быть ориентировано на актуальные отраслевые потребности».

«К примеру, сотрудник департамента животноводства министерства сельского хозяйства должен прекрасно ориентироваться в мировых трендах АПК и разбираться в нюансах курируемой сферы. В этой связи необходимо рассмотреть расширение сотрудничества с отраслевыми вузами и ведомственными центрами обучения. Поручаю тщательно и всесторонне изучить потребность госорганов в таких курсах и проработать возможность привлечения специалистов и организаций для их проведения», - сказал глава АДГС.

Говоря о персональной ответственности первых руководителей за коррупцию со стороны их подчиненных, Шпекбаев сообщил, что эту инициативу поддержал президент, и выразил уверенность, что «это эффективный инструмент превенции».

«Наша позиция достаточно ясна. Если руководитель сам выявил факты коррупции и принял исчерпывающие меры по их недопущению и пресечению, то это не повлечет никаких дисциплинарных последствий, то есть первый руководитель сам заинтересован в выявлении и пресечении. (…). Но если такие факты выявлены компетентными органами и носят системный характер, ответственность придется нести руководителю. Необходимо фундаментально проработать механизм персональной ответственности и внести соответствующие предложения в администрацию президента», - поручил он.

Вместе с тем он считает необходимым «продолжить активное взаимодействие со СМИ», но при этом «проработать новые форматы подачи материалов».

«В целях унификации стандартов работы с общественностью поручаю разработать единый брэндбук Агентства до конца 1 квартала 2019 года», - добавил Шпекбаев.

«В современных условиях ни один госорган не может рассчитывать на успех в решении социально значимых задач без реальной и действенной поддержки институтов гражданского общества», - подчеркнул глава Агентства.

Также он поручил до конца года «осуществить все организационные мероприятия» и с начала 2019 года приступить к реализации программы «Регионы, свободные от коррупции».

«С начала года Агентство совместно со столичным акиматом успешно реализует проект «Астана – адалдық алаңы», нацеленный на искоренение бытовой коррупции и формирование атмосферы нулевой терпимости к ее проявлениям. Глава государства поручил распространить этот опыт на все регионы. Ее координация будет за департаментом антикоррупционной политики. Необходимо определить для всех регионов единые целевые индикаторы эффективности проектов. Чтобы они были измеримы. Территориальным департаментам госслужбы и Нацбюро поручаю начать проработку всех вопросов с акиматами. Качество их реализации будет зависеть именно от вас. Академии и ее филиалам – обучить региональные команды основам проектного менеджмента. В перспективе мы должны добиться масштабной «перезагрузки» региональных государственных органов за счет автоматизации госуслуг, открытости бюджетов, персональной ответственности руководителей, прозрачности госзакупок и других качественных показателей», - подчеркнул Шпекбаев.

Кроме того, отметил он, необходимо найти новые «точки роста» во взаимодействии с неправительственным сектором, так как, по его словам, «чем больше НПО и отдельных активистов в этой сфере, тем быстрее мы обретем сильный социальный антикоррупционный иммунитет».