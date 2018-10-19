В Алматы снизили стоимость посещения Ботанического сада

Природоохранная прокуратура города Алматы проанализировала тарифообразование на услуги РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» и выявила, что тарифы были утверждены в нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях и налогового законодательства. Мерами прокуратуры стоимость услуг Ботанического сада снижена, сообщила пресс-служба городского прокуратуры.

«По акту прокурорского надзора снижены тарифы на посещение граждан (с 350 до 240 тенге), на съемку кино-, ­телепрограмм (с 5 000 до 2 400 тенге), фотосъемку (с 3 000 до 1 200 тенге), исключен тариф на въезд свадебных автомашин», - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

Действующий тариф предусматривал взимание платы за посещение Ботанического сада со школьников – 100 тенге, со студентов – 200 тенге, со взрослых – 350 тенге, за съемку кино, телепрограмм – 5 тыс. тенге в час, фотосъемку – 3 тыс. тенге в час, свадебные визиты – 1 тыс. тенге за человека, въезд свадебных автомашин – 1 тыс. тенге за машину), определение видов растительных объектов – 1200 тенге за 1 экземпляр, консультации по уходу за растениями – 1500 тенге в час, оценку состояния насаждений и их восстановительную стоимость при их сносе – 1500 тенге в час.