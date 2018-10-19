NASA планирует отправить людей на Венеру

«Подобная миссия потребует меньше времени для ее осуществления, чем пилотируемый полет на Марс», - считают специалисты NASA.

Высаживаться на поверхность Венеры не предполагается. Несмотря на то, что планета по своему геологическому строению очень похожа на Землю, особенности ее атмосферы приводят к тому, что ее поверхность очень раскалена, покрыта кратерами, вулканами и лавовыми полями, и температуры здесь – одни из самых высоких в Солнечной системе. Все это – следствие парникового эффекта. Поэтому условия как на поверхности, так и в нижних слоях атмосферы Венеры не подходят для комфортного пребывания людей. Зато в верхних слоях атмосферы, где-то на высоте 50 км, давление, плотность и уровень радиации вполне напоминают земные, отмечает ТАСС. Именно здесь, по замыслу NASA, должны будут провести целый месяц двое астронавтов. Планируется, что они смогут проводить исследования и изучать планету с «воздуха». Вернуться обратно на орбиту экипаж сможет с помощью ракеты, которая будет сброшена с дирижабля. На орбите их будет ждать космический корабль, на котором они уже отправятся на Землю.

«Основные технические сложности этой миссии будут включать в себя орбитальные маневры на Венере и на Земле, спуск и наполнение дирижабля газом, а также защита солнечных панелей и всего корпуса в целом от воздействия серной кислоты в атмосфере», - отмечается в описании проекта.

Однако специалисты NASA уверены, что все эти трудности можно будет решить в самом ближайшем будущем с дальнейшим развитием технологий.