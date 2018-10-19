В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Акмолинской, Костанайской и Жамбылской областях в связи с погодными условиями в ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

20-22 октября в Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Астане 20 октября ночью и утром туман, гололед, 20-22 октября ветер 15-20 м/с. В Кокшетау 20 октября также ожидается туман, гололед, ночью 20 октября, сутки 21 октября усиление ветра – 15-20 м/с.

20 октября в Костанайской области ветер 15-20 м/с, а в Жамбылской области ночью 20-21 октября местами сохраняются заморозки 3 градуса. В Таразе ночью 20-21 октября заморозки 1-3 градуса.