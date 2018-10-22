В ДВД Алматы прокомментировали гибель журналистки Hit TV

В ДВД Алматы прокомментировали обстоятельства гибели журналистки и продюсера программы телеканала Hit TV Айгерим Мусаевой. По информации полиции, тело девушки было найдено 20 октября в 00:20 на железнодорожных путях близ улицы Бурундайской в Турксибском районе, сообщает «Казинформ» .

«В результате наезда тепловоза было обнаружено тело молодой женщины. Документов, подтверждающих личность, при ней не оказалось. Для проведения судебно-медицинской экспертизы тело было доставлено в городской морг. Молодая женщина была опознана родным братом как Мусаева Айгерим. В настоящее время сотрудниками ДВД на транспорте проводятся следственные мероприятия», - сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

Уточняется, что накануне супруг девушки заявил в полицию о ее пропаже, сообщив, что после семейной ссоры 19 октября Айгерим ушла из дома.

Как сообщалось ранее, в Алматы найдено тело журналистки и продюсера программы телеканала Hit TV Айгерим Мусаевой. По информации родственников и коллег, сообщивших об ее исчезновении в социальных сетях, девушка ушла из дома, ничего с собой не взяв. Последний раз журналистку зафиксировала камера видеонаблюдения у здания ЦОНа Алатауского района.

У Айгерим Мусаевой остались двое маленьких детей.