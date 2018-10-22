Подозреваемым в экстремизме иностранцам запретят въезд в Россию

В России 22 октября вступил в силу закон, предусматривающий возможный запрет на въезд в Россию иностранцам, причастным к финансированию экстремистских и террористических организаций, сообщает газета «Известия» . 11 октября законопроект был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ предусматривает внесение изменений в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ». В частности, запрет будет распространяться на случаи, когда иностранец «участвует в деятельности организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», «а также в случае принятия межведомственным координационным органом, противодействующим финансированию терроризма решения о блокировке средств или имущества иностранца или лица без гражданства».