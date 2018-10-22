Диссертацию и награды Стивена Хокинга выставят на торги

Организаторы онлайн-аукциона Christie's планируют выставить на торги экземпляр докторской диссертации о происхождении Вселенной, научные статьи «Спектр червоточин» и «Фундаментальное разрушение физики при гравитационном коллапсе», инвалидное кресло и некоторые из наград ученого Стивена Хокинга. Всего на торги будет выставлено 22 предмета, сообщает РБК .

Как отметил глава отдела книг и рукописей аукционного дома Томас Веннинг, в бумагах, которые будут выставлены на торги, запечатлено и «прослеживается развитие мысли Хокинга – этот блестящий, завораживающий интеллект».

«Вы можете наблюдать за каждым его достижением – как он сделал его и представил научному сообществу», - добавил Веннинг.

Торги состоятся в Лондоне, ставки можно будет делать с 31 октября по 8 ноября. Стоимость одного из пяти существующих экземпляров докторской диссертации Хокинга «Свойства расширяющихся Вселенных», написанной им в 1965 году, оценивается в 100-150 тыс. евро (от $130 тыс. до $195 тыс.). Работа подписана британским ученым лично. Вместе с тем одна из инвалидных колясок физика, оборудованная «звуко-генерирующим компьютером», оценивается в 10-15 тыс. евро (от $13 тыс. до $19,5 тыс.).

Все вырученные от продажи предметов средства передадут благотворительным организациям – Фонду Стивена Хокинга и Ассоциации болезни двигательного нейрона.

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни в марте этого года.