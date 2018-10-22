Диссертацию и награды Стивена Хокинга выставят на торги

Всего на онлайн-аукцион будет выставлено 22 предмета
Организаторы онлайн-аукциона Christie's планируют выставить на торги экземпляр докторской диссертации о происхождении Вселенной, научные статьи «Спектр червоточин» и «Фундаментальное разрушение физики при гравитационном коллапсе», инвалидное кресло и некоторые из наград ученого Стивена Хокинга. Всего на торги будет выставлено 22 предмета, сообщает РБК.
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