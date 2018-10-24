Мир за ночь 23-24 октября 2018 года

Президент Колумбии призвал к международной изоляции Венесуэлы, расследование аварии «Союза» проведут повторно, президент США Дональд Трамп назвал пошлины эффективным инструментом торговых переговоров, а взнос Германии в бюджет ЕС из-за Brexit вырастет на 15 млрд евро. Тем временем десятки болельщиков ЦСКА пострадали в результате обрушения эскалатора в римском метро, а в Украине почти 800 человек заболели корью за неделю.

Президент Колумбии Иван Дуке, известный своим критическим отношением к событиям в Венесуэле, призвал к международной изоляции этой страны, сообщает «РИА Новости». «Мир должен изолировать венесуэльский режим», - заявил он, выступая в Брюсселе. Колумбийский президент отметил, что нынешняя ситуация с потоком мигрантов из Венесуэлы носит «апокалиптический» характер, являясь самым большим гуманитарным кризисом в истории Латинской Америки. Вместе с тем Дуке считает, что военное вторжение в Венесуэлу «не является выходом». В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам МВФ, к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 млн процентов. Ранее ООН оценивала число беженцев из Венесуэлы в 2,3 млн человек, только в Колумбии их число может достигать 1 млн.

Аварийная комиссия повторно проверит весь цикл изготовления ракеты «Союз-ФГ», потерпевшей аварию 11 октября, а также комплекс работ с ней на Байконуре, сообщил источник «РИА Новости». Как пояснил собеседник, «первоначальные версии о возможной причине аварии ракеты не получили подтверждения», поэтому «сотрудники ракетно-космической отрасли и эксперты, привлеченные «Роскосмосом» к работе в аварийной комиссии, дополнительно проверят весь цикл изготовления ракеты-носителя в самарском Ракетно-космическом центре «Прогресс», а также ее сборки, испытаний и предстартовой подготовки на Байконуре». Он уточнил, что в последние дни в комиссии склонялись в пользу версии об ошибке, допущенной на Байконуре при сборке ракеты, однако у этой версии было немало оппонентов, указывавших на слабые доводы в ее пользу. На повторное изучение производственной и технической документации, отчетов о проверках и подготовке ракеты на Байконуре, а также остатков блоков ракеты может понадобится еще неделя.

Президент США Дональд Трамп считает одностороннее введение пошлин одним из эффективных инструментов торговых переговоров. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в интервью газете The Wall Street Journal. Трамп охарактеризовал в качестве «небольших» пошлины, введенные в этом году на импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты. «Мы [можно сказать] не вводили пошлины. Я использую их для переговоров», - отметил американский президент. Он считает, что данная политика фактически не отразилась негативно на американской экономике и ценах на товары, поставляемые в США. «Бизнес, плохо развивающийся, всегда любит винить Трампа за пошлины, потому что это удобный предлог для тех, кто зарабатывает 25 млн в год и хочет оправдать свою некомпетентность», - отметил он. По мнению Трампа, его администрации без введения пошлин на импорт не удалось бы заключить Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (USMCA) и начать торговые переговоры с Евросоюзом.

Германия должна будет выплачивать в бюджет Европейского союза на 15 млрд евро больше в связи с выходом Великобритании из ЕС, сообщает «РИА Новости». Ранее речь шла об увеличении суммы выплат на 12 млрд евро, однако, согласно расчетам минфина ФРГ, основанных на требованиях ЕС увеличить расходы стран-членов с 1% до 1,11% от ВВП, теперь эта сумма должна увеличиться. В основном, это связано с выходом Великобритании из ЕС, а также новыми расходами на защиту границ и безопасность. Таким образом, Германии придется выплатить 45 млрд евро.

На одной из центральных станций римского метро Repubblica обрушился эскалатор, сообщает ТАСС. Сначала он ускорил движение, образовалась давка, после чего эскалатор резко остановился. В результате пострадали десятки человек, в том числе 19 болельщиков московского клуба ЦСК, были госпитализированы 15 человек. Двум пострадавшим, получившим наиболее серьезные травмы ног, были проведены операции. Итальянские власти выясняют причины произошедшего, прокуратура начала расследование. 23 октября на Олимпийском стадионе в Риме прошла встреча «Рома» — ЦСКА. Это матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Помимо аварии в метро, перед матчем произошло несколько стычек между болельщиками двух команд, в этих столкновениях пострадали несколько человек.

По данным Минздрава Украины, за прошедшую неделю около 800 жителей страны заболели корью, 564 из них – дети, пишет газета «Известия». Этот показатель на 10% выше, чем неделей раньше. Наибольший прирост больных наблюдается на западе страны, где самый низкий уровень охвата вакцинацией. Всего с начала года на Украине заболели корью почти 34 тыс. человек, в том числе 20,5 тыс. детей. 14 человек (в том числе 10 несовершеннолетних) скончались от осложнений.